Начинаются ярмарки «Дары осени-2018»

С 19 августа по 14 октября на торговых площадках Новочебоксарска, а с 25 августа по 14 октября в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Шумерле проходят ярмарочные продажи сельскохозяйственной продукции «Дары осени – 2018».

Вопросы организации этой традиционной акции обсуждены на еженедельном совещании вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с руководителями подведомственных организаций и структурных подразделений. Как отмечалось, «Дары осени» — это возможность для аграриев реализовать свежую, качественную продукцию нового урожая без посредников. А для горожан – возможность запасти на зиму свежие, качественные овощи и фрукты по доступным ценам. В период проведения месячника на специальных торговых площадках всем производителям сельскохозяйственной продукции торговые места предоставляются бесплатно, сообщает пресс-служба министерства.