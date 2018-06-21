C наградой!

Указом Главы Чувашии от 19 июня 2018 года присуждена Государственная премия Чувашской Республики в области литературы и искусства 2017 года и присвоено звание «Лауреат Государственной премии Чувашской Республики» Петрову Виталию Петровичу (Праски Витти), профессору, члену Творческого союза художников Чувашии за цикл художественных работ «Возвращение к истокам».

Присуждены Государственные премии Чувашской Республики 2017 года и присвоено звание «Лауреат Государственной премии Чувашской Республики»:

в области гуманитарных наук — Плечову Герольду Никифоровичу, кандидату философских наук, доценту Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева за цикл научных трудов о социально-просветительской деятельности И.Я. Яковлева, состоящий из трех монографий: «Методологические основы исследований творчества И.Я. Яковлева», «Формирование социально-просветительской личности И.Я. Яковлева», «Вараксарская чувашская женская трудовая община: феномен социально-просветительной теории и практики И.Я. Яковлева»?и сборника статей «Против искажений исторической правды об И.Я. Яковлеве»;

в области естественных и технических наук — Афанасьеву Александру Александровичу, доктору технических наук, профессору Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова за монографию «Аналитические и численные методы решения задач электромеханики на основе комплексного магнитного потенциала».