Квартплата с судебной пошлиной

В коммуналке неспокойно — иначе бы жильцы не звали прокуроров

Работающие в жилищно-коммунальной сфере должностные лица явно не торопятся изменить отношение к содержанию многоквартирных домов и расходованию денег, собранных с жильцов.

К примеру, в Чебоксарах в результате прокурорского вмешательства более 700 жителей многоквартирного дома 15/10 по проспекту Г.Н. Айги были обеспечены уличным освещением на придомовой территории. До этого сами жильцы и забили в тревожные колокола. В ходе проверки установлено, что дом возведен строительной организацией ГУП «РУКС» Минстроя республики и введен в эксплуатацию летом 2014 года. И с этого времени уличное освещение придомовой территории, предусмотренное проектной документацией, не функционировало. Пока, как уже сказано, не вмешалась прокуратура.

А при строительстве другого здания по этому же проспекту (13/1) не был обустроен водоотводный лоток. И от этой градостроительной недоработки страдали жильцы другого дома — №18/1 по улице Дементьева, потому как ливневые потоки скапливались перед его подъездами. По иску прокуратуры суд обязал администрацию Чебоксар выполнить работы по отводу воды с территорий вышеуказанных домов.

За что вынесен приговор 56-летнему жителю Козловского района? Как установлено судом, будучи директором ООО «УК «Тюрлема», он в прошлом году «из корыстных побуждений» незаконно собрал со 120 жителей многоквартирных домов деревни Тюрлема деньги на оказание услуг в сфере ЖКХ (на поставку холодной воды, водоотведение, содержание жилья) в сумме свыше 180 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Потом, когда дело дошло до суда, мужчина возместил потерпевшим причиненный ущерб. Суд приговорил его к 2 с половиной годам условного лишения свободы, сообщили в прокуратуре республики.

149 нарушений выявлено в сфере ЖКХ прокурорами с начала года, 24 дела возбуждено об административных правонарушениях

В суд направлено и уголовное дело в отношении 59-летнего руководителя ООО «Управляющая компания «Лапсарская». По версии следствия (МВД по Чувашии), он с февраля 2013 по октябрь 2016 года израсходовал на расчеты с иными контрагентами часть поступивших от собственников и нанимателей помещений денег, подлежащих перечислению в ресурсоснабжающую организацию за тепловую энергию. И таким образом причинил ей особо крупный ущерб в размере свыше 15 млн рублей. Кроме того, осенью 2013 года руководитель УК растратил в пользу одной из организаций свыше 90 тыс. рублей якобы за проведение кровельных работ в одном из обслуживаемых компанией многоквартирных домов.

В этом году прокуроры выявили факты необоснованного начисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. К административной ответственности за обман потребителей привлечен гендиректор НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за начисления на капремонт собственникам помещений двух многоквартирных домов в поселке Вурнары, признанных аварийными и исключенными из программы капитального ремонта в 2017 году.

А собственникам квартир многоквартирного дома № 16 по улице Энгельса в Чебоксарах в прошлом году в составе расходов на капремонт общего имущества предъявлены затраты в сумме 26,5 тыс. рублей, приходящиеся на муниципальные квартиры. По представлению прокурора Ленинского района ООО «УК «Теплый дом» произведен перерасчет платы за жилищные услуги.

Вообще в платежных документах, которые получают жильцы, нередко отражаются не предусмотренные законодательством дополнительные затраты. Иногда доходит до курьезов. По данным прокуратуры, ООО «Чапаевец» в платежном документе, направленном одному из собственников квартиры в доме № 26 по улице Чернышевского в Чебоксарах, были отражены расходы по уплате госпошлины по гражданскому делу…

Фото из архива редакции: Жильцы, оплачивая жилищно-коммунальные услуги, вправе рассчитывать на качественный ремонт в своем доме. По данным регионального фонда капремонта, в 2018 году планируется капитально отремонтировать 252 многоэтажки, на конец мая работы начались в 65 домах.