В память о Марии Каширской

43 года прослужила на сцене Русского драматического театра актриса Мария Каширская, 105-летие со дня рождения которой отмечается в этом году.

Сегодня в память о народной артистке Чувашской АССР в Чебоксарах открывают мемориальную доску.

Мемориальный знак будет торжественно открыт по адресу: улица Карла Маркса, дом № 51, где жила Мария Ефимовна. Родилась она в узбекском Коканде, а театральный техникум заканчивала в Москве. С 1942 года была бойцом военизированной пожарной охраны, руководя при этом гарнизонным ансамблем песни и пляски и работая в Молодежном театре, который давал спектакли в воинских частях и госпиталях.

Там ее и заметила актриса Русского драматического театра из Чебоксар Анна Дворкина, предложившая приехать в Чувашию. И с декабря 1944 года Мария Ефимовна Каширская — в этом театре, где она вскоре стала одной из ведущих актрис. За четыре десятилетия Каширская создала на сцене почти две сотни образов. Среди них особо любимые публикой главные роли в «Трех сестрах», «Бесприданнице», «Женитьбе Фигаро», «Коварстве и любви». Чебоксарские зрители очень любили ее бабу Шуру в спектакле «Любовь и голуби», восхищались работой в постановках по чувашским пьесам «Айдар» и «Тудимер». Актриса из когорты мастеров того времени Русского драматического театра, которое называют «золотым веком», она подарила зрителям весь свой талант, сказав в искусстве свое веское «золотое» слово.