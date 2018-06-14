ОЛЕГ АПОЛИХИН,

главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Здесь все четко организовано. Главное, что есть мотивация. От Главы региона до простых исполнителей — все нацелены на дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи, внедрение инноваций. Чувашия может стать образцовым регионом России не только в реализации программы «Мужское и репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие», но и в развитии профилактического направления медицины для всего населения: детей, молодежи, семьи».