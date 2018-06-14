Здоровье берегут смолоду

А «одно окно» для бизнеса становится шире

В минувшем году в Чувашии достигнут исторический максимум продолжительности жизни — 72, 73 года. Этот один из главных демографических результатов можно считать основным показателем улучшения состояния здоровья населения республики, отметил министр здравоохранения Владимир Викторов в своем одноименном докладе.

По итогам прошлого года снизилась смертность по всем целевым показателям, обозначенным в «майских» указах. Продолжена реализация масштабной программы диспансеризации населения, которую в 2017 году прошли 220 тыс. человек. Активно используются выездные формы работы — запущен новый проект «Мобильная поликлиника», в рамках которого ведущие специалисты осмотрели более 9 тыс. сельских жителей. Все это позитивно отразилось на динамике выявления заболеваемости, позволило оценить ее реальную структуру.

Обеспечение шаговой доступности качественной медицинской помощи — приоритет государственной политики Чувашии. Обновлен каждый четвертый фельдшерско-акушерский пункт. В 2016-2017 годах в регион поступило 49 автомобилей скорой помощи, что позволило улучшить временной показатель ее прибытия к пациентам. По программе «Земский доктор» в сельскую местность привлечено более 370 врачей, констатировал министр.

Глава республики Михаил Игнатьев, напомнив истину, что здоровье надо беречь смолоду, поинтересовался, как министерство следит за питанием школьников, заботится о здоровье молодежи в целом. Министр не смог дать должный ответ, поэтому Глава поручил к 1 октября провести соответствующий межведомственный анализ.

Доступ предпринимателей к оказанию услуг по принципу «одного окна» расширится. Проект постановления о создании на территории республики таких центров представил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Одно из таких окон уже действует, аналогичные центры планируется открыть на базе и кредитных организаций, сказал министр.

С 1 июля по традиции изменятся цены на газ для населения. Проект соответствующего постановления представила руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова. Стоимость одного кубометра составит 5,53 рубля в месяц. В расчете на человека тариф составит 66,36 рубля вместо прежних 64,40 рубля.

В этой связи Михаил Игнатьев напомнил, что для малоимущих предусмотрены соответствующие субсидии. Получить их можно по заявлению, поэтому необходима информационная работа профильных ведомств.

На заседании рассмотрены другие вопросы, приняты изменения в ряд правительственных документов.