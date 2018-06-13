В Чебоксарах проходит реализация отказных путевок в загородные лагеря на вторую смену

Сегодня с 7 часов утра в управлении образования администрации города Чебоксары (Московский пр-т, 8) началась реализация отказных путевок на 2-ю смену в загородные детские оздоровительные лагеря.

В разряд отказных переходят путевки, которые не были оплачены до 13 июня. Родителям, которые хотели бы приобрести путевки данной категории, необходимо подойти в управление образования в каб. №1. При себе обязательно иметь паспорт и справку с места обучения ребенка.

Напомним, что реализация отказных путевок через управление образования на 3-ю смену будет проходить с 4 июля, на смены 4, 4/1, 4/2 – с 30 июля.

Управление образования администрации города Чебоксары