В Чувашии определены лучшие каменщики

ПОКАЗАЛИ ДВОЙНУЮ ВЫРАБОТКУ

В минувший четверг примерно на 80 сантиметров «подрос» один подъезд многоэтажки в чебоксарском жилом районе «Новый город», пока существующей как позиция 1.37.

Именно на этом объекте развернулся республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик Чувашии -2018», традиционно инициированный Минстроем с целью повышения престижа рабочих профессий строительной отрасли, пропаганды передового опыта, роста личного профессионального мастерства участников.

Соревновались не одиночки, а звенья из двух человек, всего таковых было семь. Они представляли строительные организации ООО «СУ-Инкост», «СУ-20», «Монолитстрой», «СМУ-124», АО «ГК «Регионжилстрой». За день напряженного труда конкурсанты выложили 52,1 куб. метров кирпичной кладки при средней выработке 3,7 куб. метра на человека. Для сравнения: выработка среднестатистической бригады каменщиков составляет 1,8-2 куб. метра.

В лидеры, набравшие наибольшее количество баллов (оценивались не только выработка, но и качество работ, соблюдение условий охраны труда) вышли звенья в составе Юрия Выросова и Эдуарда Калюканова — 1 место, Евгения Васильева и Эдуарда Николаева — 2 место, Андрея Алексеева и Алексея Ефремова — 3 место, представлявшие разные строительные фирмы.