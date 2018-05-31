Чиновникам выносят приговоры

Превышение, злоупотребление должностными полномочиями чиновниками разного ранга зачастую связано с деяниями коррупционного характера, к коим относятся мздоимство, хищение бюджетных денег, стремление порадеть (пока при власти) за интересы друзей и знакомых и прочие «возможности».

Капремонт по липовым бумагам

И при этом нужно непременно преступить закон, что, как показывает практика, не для всех чиновников большой грех. Недавно выслушал приговор (пока не вступил в законную силу) бывший глава администрации города Алатыря Михаил Марискин, признанный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Тем же приговором суда за пособничество осуждены бывшие заместитель главы администрации города Олег Добрынкин и директор местного управления ЖКХ Елена Басюк.

СУ СКР по Чувашии и судом установлено, что в 2008-2009 годах Марискин поручил Басюк подготовить фиктивные документы о создании товариществ собственников жилья (ТСЖ) в городе Алатыре. Их функционирование было одним из условий предоставления финансовой поддержки со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета на капремонт многоквартирных домов.

На основании этих поддельных документов в бюджет города были перечислены соответствующие деньги. Затем появились акты о приемке выполненных подрядными организациями работ по капремонту, в которых их стоимость была указана на завышенную сумму. В итоге подрядчикам было перечислено 1,1 млн рублей в счет оплаты фактически невыполненных работ. Так бюджету был причинен крупный ущерб.

В то же время по требованию Марискина руководители указанных предприятий-подрядчиков за счет их средств обеспечили долю софинансирования собственников помещений в этих домах, которая в соответствии с республиканской адресной программой должна была составлять не менее 5%.

В 2011 году глава администрации города незаконно предоставил в Алатыре своим знакомым в аренду для индивидуального жилищного строительства четыре земельных участка, изъятых для муниципальных нужд, исключив при этом возможность принятия заявлений от других лиц, заинтересованных в их аренде. Новые землевладельцы получили формальное право на приобретение указанных участков в собственность, чем трое и воспользовались, в итоге муниципалитет продал им эти земли по цене, значительно ниже рыночной.

Судебный процесс длился с декабря 2014 года, а приговор в нынешнем мае оглашался три дня… Экс-глава администрации города осужден к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Басюк и Добрынкин освобождены от назначенного им наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

За взятки — в «строгую» колонию

Бывшие начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Денис Савельев и его подчиненная, главный специалист Елена Сорокина, засветившиеся на коррупционном поле, также приговорены к реальному лишению свободы.

Как установлено следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом, с апреля 2016 по март прошлого года ныне осужденные по предварительному сговору через посредника ежемесячно получали незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками по двум городским автобусным маршрутам. Он платил за то, чтобы поменьше было проверок, которые проводили сотрудники вышеупомянутого отдела в отношении автотранспорта, задействованного на указанных маршрутах. И чтобы не принимались меры по расторжению в одностороннем порядке договоров на осуществление пассажирских перевозок по выявленным нарушениям.

Всего чиновники незаконно получили 575 тыс. рублей. Очередной денежный транш получить не удалось, поскольку их противоправную деятельность пресекли правоохранители. Также начальник отдела за аналогичные услуги успел получить взятку от другого предпринимателя–перевозчика.

За взятки закон карает сурово, особенно чиновников от власти. Суд приговорил Савельева по совокупности преступлений к 7 с половиной годам колонии строгого режима. Его подчиненная по приговору должна провести 5 лет в колонии общего режима, но по ряду предусмотренных законом обстоятельств — с отсрочкой исполнения наказания. Приговор не вступил в законную силу.

Под следствием оказался и начальник финансового отдела администрации Канашского района. Он подозревается в присвоении бюджетных денег с использованием служебного положения. По версии СУ СКР по Чувашии, в 2011-2016 годах главный финансист незаконно, без соответствующих решений главы районной администрации, издал три приказа о своем премировании и семь — об оказании себе материальной помощи. В итоге ему незаконно выплачено свыше 97 тыс. рублей.

Напомним, в суде находится уголовное дело в отношении начальника финансового отдела Новочебоксарской горадминистрации, которая, по выводам следствия, незаконно премировала себя на общую сумму свыше 108 тыс. рублей. Кроме того, издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы и получала за них выплаты из муниципального бюджета.