Не только налоги, но и вычеты

Фискальная система демонстрирует стабильность и гибкость

Казна пополняется за счет налогов. Есть деньги в бюджете — будут строиться школы и детсады, ремонтироваться дороги, развиваться театры и музеи… В то же время налоговая система должна проявлять гибкость, поддерживая малообеспеченные слои населения, создавая благоприятный предпринимательский климат, в общем, способствовать прогрессивному развитию. О наполняемости бюджета и налоговых преференциях — разговор с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике МАРИНОЙ ПЕТРОВОЙ.

— Есть такая примета: как год начнешь, так его и проведешь. Конечно, в столь серьезной конторе, как налоговая служба, не должны верить всяким приметам. Но все-таки, Марина Валерьяновна, каким был для вас первый квартал этого года, с какими его итогами и намечающимися тенденциями в части наполнения бюджета вы можете ознакомить наших читателей?

—Не хочу особо утомлять цифрами, поэтому — коротко. За январь–март в бюджеты всех уровней поступило 11,3 млрд рублей платежей, администрируемых налоговыми органами, или 104% к январю–марту прошлого года.

В федеральный бюджет собрано 4,6 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем за первый квартал 2017 года. В консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 6,7 млрд рублей, это практически на уровне прошлого года. Из них в республиканский бюджет — 5,5 млрд рублей, в местные бюджеты — 1,2 млрд рублей. В целом поступление налоговых платежей обеспечено в необходимых размерах.

11,3 млрд рублей налогов поступило в республике за январь–март в бюджеты всех уровней

Кроме того, в государственные внебюджетные фонды собраны страховые взносы на сумму более 5 млрд рублей. Все это позволяет с определенной уверенностью работать и дальше, но и расслабляться не стоит.

— Государству хорошо, когда налоги в полном объеме поступают в казну. Но налогоплательщики порой ведут собственную арифметику, которая не всегда стыкуется с подсчетами налоговиков. Часто ли жалуются представители бизнеса на действия ваших сотрудников, мол, излишне усердствуют при сборе налогов?

— Уже многие годы в стране действует институт досудебного урегулирования налоговых споров. Так, в первом квартале текущего года к нам в управление поступили 64 жалобы на действия либо бездействие налоговых органов. По результатам их рассмотрения удовлетворено полностью или частично лишь 5 жалоб. Для сравнения: в первом квартале прошлого года подобных жалоб было 82, из которых удовлетворили 12.

Кроме того, к нам поступило 12 жалоб на решения регистрирующих органов, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Из них удовлетворена лишь одна.

Данная статистика свидетельствует о том, что сотрудники налоговых органов, в целом, действуют правильно, руководствуясь нормами закона. Но если кто-то из коллег ошибается, общими усилиями мы всегда готовы их поправить.

— Налоговая служба постоянно демонстрирует различные новации в сфере информационных технологий. И отчетность можно направить через Интернет, и актуальную информацию получить на сайте налоговой службы. Насколько востребованными являются такие ваши услуги?

— Если приводить статистику прошедшего первого квартала, то в республике в налоговые органы подано почти 4 тыс. документов на регистрацию юридических лиц. Причем почти половина из них —47% — была представлена в электронном виде.

А это экономия времени и денег для налогоплательщиков. Кроме того, заполнение документов в компьютерной программе позволяет избежать многих технических ошибок.

Мы же еще в прошлом году сократили с трех до двух дней срок для госрегистрации образования организаций в случае, если документы направлены в электронном виде. Такой вот ответный ход.

Другое важное направление — это развитие личных кабинетов на сайте ФНС России. Сегодня в Чувашии к личному кабинету физических лиц подключено более 125 тысяч граждан. Сервис позволяет исключить личный визит его владельца в инспекцию и взаимодействовать с налоговиками в круглосуточном режиме, без перерывов на выходные и праздники.

— В прошлом году начался целенаправленный переход бизнеса на работу с онлайн-кассами. Вроде бы, в республике он прошел без особых проблем, уложились в сроки. А теперь грядут еще какие-то перемены?

— Сейчас активно идет второй этап «кассовой реформы». Уже скоро, с 1 июля на новый порядок применения контрольно-кассовой техники должны перейти:

— организации, плательщики ЕНВД, осуществляющие розничную торговлю;

— индивидуальные предприниматели — плательщики ЕНВД или применяющие патентную систему налогообложения, имеющие наемных работников, осуществляющие розничную торговлю;

— организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, оказывающие услуги общественного питания или осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;

— иные отдельные категории налогоплательщиков, например, занимающиеся дистанционной продажей с использованием электронных средств платежа.

Налоговые органы помогают налогоплательщикам осуществить эту процедуру максимально быстро и комфортно. Проводится большая информационно-разъяснительная работа, осуществляется постоянный мониторинг наличия кассовой техники и цен на нее, чтобы не было ажиотажа.

Также нужно отметить, что для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и патентную систему налогообложения, с недавнего времени предусмотрен вычет на сумму расходов по приобретению кассовой техники в размере не более 18 тыс. рублей на каждый ее экземпляр. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, которые обязаны купить новые кассовые аппараты.

— Говорят, и для граждан тоже появился новый вычет, касающийся принадлежащих им земельных участков. Так ли это?

— Все правильно. С 2017 года для такой многочисленной группы, как пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также для всеми нами уважаемых Героев Советского Союза, Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному земельному участку.

То есть, если площадь участка составляет 6 соток, налог взиматься не будет, а если площадь участка больше, то налог рассчитают за оставшуюся площадь. Вычет применятся только по одному участку, по выбору льготника.

Для использования вычета за прошлый год льготнику до 1 июля следует обратиться в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому он будет получать вычет.

Если гражданин ранее уже пользовался налоговыми льготами, то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно.

— Кстати, квитанции на уплату имущественных налогов начнут приходить уже в конце лета?

— Да, хочу напомнить жителям Чувашии, что скоро начнется массовая рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. При этом пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомления не по почте, а непосредственно в своем кабинете.

Здесь очень важно, чтобы владельцы кабинетов своевременно меняли первичный пароль строго в течение месяца после подключения. В противном случае кабинет будет заблокирован. Поэтому я призываю наших граждан проверить доступ к своим кабинетам и при необходимости обратиться в любую налоговую инспекцию за новым паролем, а тех, кто еще не подключился к сервису, приглашаю сделать это в ближайшее время.

— Спасибо за важное напоминание.

Беседу вел Сергей Ильин