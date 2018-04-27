В Чувашии отметили 170-летие Ивана Яковлева

Главный праздник народа

«Просветитель, пророк, патриарх…» — два дня в столице республики славили создателя нового чувашского алфавита и букваря Ивана Яковлева. Отмечать 170-летний юбилей ученого, писателя, организатора народных школ в Чебоксары собрались посланцы двух десятков регионов страны.

С таким количеством «внереспубликанских» гостей (более 200 человек) день рождения «духовного отца нации» (так Ивана Яковлева окрестил другой известный чувашский педагог Геннадий Волков) давно не отмечали. Оно и понятно, все-таки нынче год совсем не рядовой, а юбилейный. Причем отдать должное великому соотечественнику приехали люди разных специальностей, каждый из которых в своей сфере радеет за продолжение дела всей его жизни — за сохранение и развитие родного языка, культуры, обычаев и традиций: учителя чувашского языка и литературы, библиотекари, мастера народных промыслов, руководители и активисты национально-культурных автономий.

Торжества начались 24 апреля с открытия в Национальной библиотеке выставки декоративно-прикладного искусства «Узоры земли чувашской» (в галерее «Серебряный век» она будет работать до 11 мая). Экспозицию составили изделия и образцы вышивки фирмы «Паха тере», произведения народного мастера России Eвгении Жачевой, работы лауреатов межрегионального конкурса детского творчества «Асамла тере тенчи — 2018».

Из «Завещания» Ивана Яковлева:

«Помните, что владеть сердцем народным вы сможете, только если не будете чуждаться языка народного. В обращении к родному языку нет измены русскому делу: служить великому русскому Отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от матерей ваших».

Кстати, именно Национальная библиотека нынче стала центром юбилейных торжеств. Так, 25 апреля здесь прошли целых три интересных и масштабных мероприятия. Обучающий семинар «Эффективные технологии обучения чувашскому языку и литературе» объединил учителей чувашского языка и литературы, педагогическую общественность республики и регионов страны. Продолжением программы стал семинар работников библиотек и культурно-досуговых учреждений «Просветительская миссия библиотеки в полиэтническом регионе». А руководители и активисты региональных чувашских национально-культурных автономий во главе с Чувашским национальным конгрессом собрались за круглым столом «Сохранение и развитие Чувашской национальной культуры на основе духовного наследия чувашского патриарха И.Я. Яковлева» (в последующих публикациях мы еще расскажем, о чем говорилось на этих встречах).

Пожалуй, одним из самых запоминающихся мероприятий стал флешмоб (у организаторов почему-то не нашлось для обозначения праздника ни русского слова, ни чувашского) «Анлан янара, чаваш челхи!» у памятника патриарху в сквере перед Национальной библиотекой. Отдать должное заслугам просветителя, возложить цветы к подножию памятника собрались сотни людей — чиновники и простые горожане, писатели и ученые, студенты и школьники.

Было сказано много прочувствованных слов, прозвучал даже отрывок из «Завещания чувашскому народу» Ивана Яковлевича. Но запомнился праздник не пламенными речами, а выступлениями юных соплеменников великого просветителя. К примеру, ученицы 2-го класса чебоксарской средней школы №43 Евы Шахеевой. Надо было видеть, как выразительно, эмоционально она рассказывает сказку Ивана Яковлева «Сармантей». Думается, патриарх был бы доволен, что его родной народ прирастает все новыми талантами.

Двухдневную праздничную программу завершил торжественный вечер, который прошел в Чувашском государственном театре оперы и балета. С Днем чувашского языка собравшихся поздравил Глава республики Михаил Игнатьев. «Родной язык — это величайшее достояние для каждого народа, символ национального единства», — сказал он, отметив, что многогранная просветительская деятельность Ивана Яковлева стала важной вехой в истории чувашского народа, сыграла неоценимую роль в формировании его национального самосознания, предопределила будущее нации. Его многочисленные труды и духовное наследие заложили основы литературного языка, способствовали сохранению и развитию традиций, духовно-нравственных ценностей народа.

Значение созидательного труда просветителя отметили в своих выступлениях председатель Госсовета Валерий Филимонов и председатель Ассамблеи народов, проживающих в Чувашской Республике, Лев Кураков. По определению Льва Пантелеймоновича, День чувашского языка, который отмечается в день рождения Ивана Яковлева, один из главных праздников чувашского народа и таковым должен остаться на века.

Тем не менее праздничные мероприятия оставили ощущение какой-то недосказанности, непродуманности отдельных деталей. Возможно, свою маленькую лепту внесла и программа праздничного концерта, в котором выступали артисты театра оперы и балета и коллективы художественной самодеятельности. И почему-то номера профессиональных артистов ведущими объявлялись, а о самодеятельных ни слова, они просто без объявления выходили, пели, танцевали, читали стихи…

К сожалению, гости республики тоже это заметили. Тем не менее наши далекие сородичи были очень признательны, что побывали на исторической родине, что стали участниками юбилейных празднеств в честь великого учителя: «…хотя год в республике официально не объявлен Годом Ивана Яковлева, но чуваши всей страны нынче живут и работают под его звездой».