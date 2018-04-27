Опубликованы декларации о доходах депутатов Госсовета Чувашии

У кого сколько?

Депутаты Госсовета Чувашии опубликовали сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год на официальном сайте парламента. Самый большой доход у Андрея Углова, меньше всех заработал в прошлом году Вячеслав Соловьев.

Генеральный директор АО «ЭЛАРА» задекларировал 38,7 миллиона рублей. В его собственности значится автомобиль, а вся недвижимость принадлежит супруге депутата, она заработала 3,7 миллиона рублей. Чуть меньше на счету депутата-единоросса Владимира Михайлова — директора ОАО «Дом быта «Орион», «Орион-Силуэт» и «Орион-Строй». В прошлом году он заработал 30,5 миллиона. Тройку лидеров по собственным доходам замыкает Юрий Шлепнев. Генеральный директор ОАО «Энергозапчасть» заработал 20 миллионов рублей.

ТОП–3 самых небогатых народных избранников возглавляет юрист ООО «Песок» Вячеслав Соловьев. Депутат от ЛДПР, судя по его декларации, заработал в 2017 году почти 140 тысяч рублей. Чуть богаче Сергей Белобаев, также представляющий фракцию ЛДПР. Его заработок в прошлом году составил 234 тысячи рублей. Замыкает тройку Александр Андреев, депутат от КПРФ, осуществляющий деятельность на профессиональной постоянной основе. Он задекларировал доход в размере 288 тысяч рублей.