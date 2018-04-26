Язык родной, любимый

Больше шести тысяч человек проверили свои знания чувашского

То и дело мелькающая в толпе одежда с национальной вышивкой и доносящаяся со всех сторон чувашская речь не оставляли сомнений: писать Единый всечувашский диктант в институте образования в Чебоксарах пришли те, для кого язык Ивана Яковлева является действительно любимым.

24 апреля испытать свои знания чувашского мог любой желающий: на одной из трех площадок Чебоксар или дистанционно, слушая трансляцию по Национальному радио Чувашии, «Таван радио» или на официальном сайте Национальной телерадиокомпании.

«Почему вы решили сюда прийти?» — спрашиваю на русском у женщины средних лет. «Эпир чавашсем, сампа!» (Мы — чуваши, поэтому), — с гордостью и даже некоторым возмущением отвечает она.

Неподалеку выводит на бланке свое имя девушка Ирина?— вместо стандартных данных пишет на чувашский лад: Урине. Говорит, пришла не в первый раз, но раньше были четверки, решила испытать судьбу снова. А вот две студентки медицинского колледжа, расположившиеся на задних рядах актового зала, признаются: диктант писали не раз и не два, но оценок своих не помнят. Видимо, больше важен для них сам процесс.

Заведующая центром национального образования института Инесса Ядранская всечувашский диктант тоже писала, а нынче удостоилась чести его диктовать. «Это волнительно, — говорит она. — Чувствую свою ответственность, ведь чтобы были хорошие оценки, надо хорошо прочитать».

«Четверка точно будет!», «Она сделала паузу, поэтому я поставила здесь запятую», — закончив написание, тихонечко стали обсуждать между собой диктант участники акции. Сам текст о родном языке, составленный по мотивам произведений народного писателя Чувашии Александра Артемьева и состоящий из 173 слов, единогласно был назван несложным. Действительно ли это так и будут ли на сей раз отличники, станет известно в начале мая.

Ясно одно: интерес к чувашскому языку по-прежнему не угасает. Если в 2013 году, когда Единый всечувашский диктант проводился впервые, к акции приобщились 2300 человек, то в прошлом году — уже больше пяти тысяч. Среди них жители Татарстана, Башкортостана, Нижегородской и Ульяновской областей, Москвы. И, по предварительным данным, этот год стал не менее «урожайным» по количеству участников.

Фото Максима Васильева

Среди школьников, студентов и педагогов трудно не заметить самую маленькую в этом зале участницу акции в народном костюме. Ученица 47-й чебоксарской школы третьеклассница Женя Васильева перед диктантом спела собравшимся песню на чувашском, аккомпанируя себе на скрипке, и осталась писать под диктовку. Позже она призналась, что было тяжеловато, но чувашский язык для девочки родной, и он ей нужен — хотя бы для общения с бабушкой и дедушкой в деревне.