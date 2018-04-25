Баянистка из Чебоксар стала лучшей исполнительницей

«Восточный замок» стал победным

В городе Вичуга Ивановской области прошел II Всероссийский конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне имени Бориса Перевезенцева «Ступени мастерства». Лауреатом первой степени там стала ученица Чебоксарской детской школы искусств № 1 Ксения Пальмова.

Лучшим исполнителем всероссийского конкурса Ксения была признана за исполнение произведения под названием «Восточный замок» композитора Николая Перевезенцева. Чебоксарской участнице пришлось соревноваться с юными баянистами и аккордеонистами из других регионов, в том числе Ивановской, Костромской и Владимирской областей. По условиям конкурса каждому участнику необходимо было исполнить три произведения, причем одно из них обязательное, написанное Николаем Перевезенцевым, второе – написанное на фольклорной основе и третью пьесу – по выбору.

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри с участием лауреатов международных конкурсов, преподавателей Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки, РАМ имени Гнесиных, Королевской академии музыки из Лондона, Ивановского музыкального училища.

Ирина Иванова

Подготовила М. Красотина.