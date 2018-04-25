 В начале мая истекает срок подачи деклараций о доходах

Получил доход – заплати налог

Продал квартиру или машину, получил подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею – должен отчитаться о доходах. Кроме того, сделать это обязаны индивидуальные предприниматели, домработницы, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. С 1 января началась декларационная кампания. Обычно она длится до 30 апреля, но в связи с праздниками в этом году ее продлили до 3 мая. Об особенностях нынешней кампании, журналистам рассказали на брифинге.

По данным на начало апреля, 55548 человек в Чувашии уже подали декларации о доходах. В Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии утверждают, что это на 750 больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Всего 1954 человека представили декларации о доходах больше 1 миллиона. В прошлом году таких было меньше на 94. Если говорить конкретно, то 1926 человек заработали до 10 миллионов, – рассказал заместитель руководителя УФНС России по Чувашии Алексей Краснов. – До 100 миллионов у нас заработали 23 налогоплательщика, представивших декларации, от 100 миллионов до 500 – 4 человека и свыше 500 – 1, в прошлом году таких было двое». В налоговой не уточняют имя самого богатого человека Чувашии и его доход, он ограничивается «вилкой» от 500 миллионов до миллиарда.

К сведению. В этом году подать декларацию о доходах необходимо до 3 мая, а уплатить налоги до 15 июля.

Кроме перечисленных выше индивидуальных предпринимателей, домработниц и юристов, а также тех, кто продал собственность или сдает ее в аренду, декларации о доходах, напомнили на брифинге, должны подавать все, кто работает по договорам гражданско-правового характера, – это репетиторы, тренеры, строители и отделочники. Отчитаться должны и получившие выигрыши в лотереях, на тотализаторах, напомнили на брифинге. Еще в памяти уголовное дело, которое возбудили против 36-летнего чебоксарца. Как сообщала «СЧ», он уклонился от уплаты налога на доходы за 2011-2013 годы. Тогда мужчина участвовал в международных покерных турнирах за границей и выиграл больше 30 миллионов рублей. С этой суммы он не выплатил почти 4 миллиона налогов.

Уже не первый год декларацию можно подать как на бумаге, так и в электронном виде. На сайте Федеральной налоговой службы есть специальная программа, позволяющая заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, рассчитать вычеты. А с помощью сервиса налоговой службы «личный кабинет налогоплательщика» можно не только подготовить, но и направить декларацию в электронном виде. Сейчас более 125 тысяч жителей Чувашии пользуются таким удобным способом общения с налоговиками.

В этом году внесены изменения в Налоговый кодекс. Они позволяют не представлять декларации по форме 3-НДФЛ, если налоговый агент не удержал налог на доходы физических лиц. Такие суммы будут включены в налоговые уведомления по сроку уплаты 1 декабря 2018 года.

По-прежнему активно жители Чувашии пользуются правом на налоговые вычеты. Их могут получить те, чьи доходы облагаются налогом в 13% и в последнее время покупали или продавали имущество, тратили деньги на лечение, обучение и взносы по договорам добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни. Максимальный вычет за покупку жилья – 2 миллиона, если брали в ипотеку – 3. По данным налоговиков, сейчас в республике подано 34 тысячи деклараций с заявленными вычетами на приобретение жилья на общую сумму 8,5 миллиарда рублей.

Предельный размер социальных налоговых вычетов составляет 120 тысяч рублей. Исключением является вычет на обучение детей, он ограничен 50 тысячами рублей за каждого ребенка, обучающегося по дневной форме обучения. Также исключением является вычет по дорогостоящим видам лечения. Он предоставляется в фактической сумме понесенных расходов.