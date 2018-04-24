Музей приедет сам

Шоршелский Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева планирует стать ближе к своему экскурсанту, здесь готовятся приобрести мобильный планетарий. Соответствующий аукцион размещен на прошлой неделе на портале госзакупок.

Начальная цена лота, в который входят два вида куполов (каркасный и надувной), специальный проектор, компьютерный планшет и набор лицензионных шоу по астрономии и естествознанию, равна 1?млн 81 тыс. руб.

Как пояснил «СЧ» руководитель мемориального комплекса Александр Тукмаков, в прошлом году музей выиграл грант Главы Чувашской Республики с проектом передвижного музея космонавтики «Первые шаги к космосу». В рамках этого проекта в Шоршелах и появится мобильный планетарий. Также будут приобретены микроавтобус, мобильное выставочное оборудование и новый телескоп.

Аукцион пройдет 3 мая, и ориентировочно в середине июня мобильный планетарий начнет свою работу — не только в районах Чувашии, но и в соседних регионах.