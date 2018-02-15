Мария Еланова отметила юбилей

Ее всегда привлекали сильные героини

…Скарпиа лежал на полу в луже крови и уже не мог произнести ни слова. Она склонилась над ним и обеспокоенно заглянула в лицо, словно все еще не веря, что этот страшный человек больше не сможет причинить ей зла. Затем торопливо протерла фужер, дабы уничтожить отпечатки пальцев, и бесшумно удалилась… Нет, это не триллер, не боевик и не криминальная драма. 3 февраля в Чувашском театре оперы и балета была показана одна из самых остросюжетных опер Джакомо Пуччини «Флория Тоска».

Что только не приходится пережить главной героине этой оперы! Любовь, обман, арест и расстрел возлюбленного, убийство, на которое ее толкают роковые обстоятельства, смертельный прыжок с парапета… В общем, «вещь» не для слабонервных. Но заслуженную артистку России, народную артистку Чувашии Марию Еланову подобными перипетиями «не запугаешь». Ее, приму чувашской оперной сцены, всегда привлекали сильные, независимые героини, готовые на все во имя большого чувства, и свой юбилей она решила отметить в образе одной из них.

— За четверть века творческой жизни мне посчастливилось часто соприкасаться с великой музыкой. Римский-Корсаков, Чайковский, Бизе, Мусоргский, Беллини, Моцарт, Россини… И, конечно, Верди. Виолетта («Травиата»), Джильда («Риголетто»), Леонора («Трубадур»), Амелия («Бал-маскарад»), Елизавета («Дон Карлос»), Аида («Аида»)… Помнится, итальянские певцы даже называли мой голос вердиевским, — рассказывает Мария Ивановна. — Но Пуччини — это же такой «лакомый кусочек»! (Улыбается.) Каждая его ария или дуэт представляют собой настолько длинную цепь развития мелодии и гармонии, что дух захватывает. Я слышу в его партитуре звучание бесконечности. Более того, партия Тоски?— не только роскошный вокальный материал. Здесь есть где развернуться актерски. Думаю, все обладательницы сопрано хотели бы иметь в своем репертуаре Тоску.

Спектакль получился динамичным, щемящим, завораживающим полнозвучностью итальянского бельканто в сочетании с сочным, поистине вагнеровским драматизмом. С одной стороны, на сцене хозяйничала «железная леди», волевая, бесстрашная, не позволяющая чувствам овладеть собой и твердой рукой вонзающая кинжал в грудь врага. С другой, казалось, не найти в мире более хрупкого, уязвимого и беззащитного существа, чем эта несчастная, обиженная судьбой женщина, с трудом сохраняющая внешнее хладнокровие и жесткую, почти мужскую решимость.

На протяжении спектакля Мария Еланова показала себя не только яркой солисткой, но и чутким партнером, умеющим слушать и слышать сценического «соперника». Именно этому ее учили в Чебоксарском музыкальном училище имени Ф.П. Павлова, в Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки и аспирантуре, а затем — в восхитительной Вене. Там, в сердце музыкальной жизни Европы, состоялось выступление певицы на Международном конкурсе артистов оперы «Бельведер», открывшее перед ней новые перспективы. Одной из них стала учеба у ведущих мастеров мирового оперного искусства Юлии Хамари, Ральфа Деринга и Евы Блаховой, на протяжении нескольких месяцев открывавших молодой исполнительнице из Чувашии секреты профессионального мастерства, которыми она теперь щедро делится со зрителями родной республики и коллегами по сцене.

Мария Митина

Фото Чувашского театра оперы и балета

Вместе с заслуженными артистами Чувашии Дмитрием Сёмкиным и Сергеем Алексеевым в партиях Каварадосси и Скарпиа у Марии Елановой в «Тоске» сложилось великолепное трио, покоряющее слух тонкой интонационной игрой и редкой ансамблевой стройностью.