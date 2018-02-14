Долги, долгострои и олимпиада в Пхенчхане

В прокуратуре республики готовы ответить на любой вопрос

«Пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. У нас живой нормальный разговор. Чтобы вы потом неудовлетворенными не вышли из нашего здания. Недовольными тоже». На первой на посту прокурора Чувашии пресс-конференции Василий Пословский сразу расположил к себе журналистов: его открытость и доброжелательность нивелировали напряженность от пребывания в строгих прокурорских интерьерах. Он сразу же обозначил: журналисты вольны поднимать любые интересующие их темы, не ограничено общение и по времени. Держать ответ прокурор собрал представительную компанию. Вместе с ним на вопросы прессы отвечали его заместители и руководители отделов.

О мошенниках

Разместились напротив друг друга (по одну сторону – ряд «синих мундиров», по другую – представители СМИ), а разговор затянулся на два часа. Кумовство в правоохранительных органах, долги по зарплате, переселение из аварийного жилья — журналисты подкидывали все новые и новые направления беседы.

По-прежнему не сходят с новостных лент сообщения о мошенничествах, совершаемых в сети Интернет, и списывании денег с банковских карт. Вот и на этот раз у прокуроров поинтересовались, как идет борьба с бесконтактными хищениями. По словам Дмитрия Теллина, начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, за последний год таких преступлений стало меньше, а их раскрываемость выросла. В прошлом году к уголовной ответственности привлекли 111 человек. «Мы работаем на предупреждение подобных правонарушений, много материалов на эту тему появляется и в СМИ, все это дает эффект. Важно сообща проводить просвещение по этому вопросу», — отметили в прокуратуре, обратив внимание, что в национальных республиках доверчивых людей все же больше, чем в других регионах.

О долгостроях

Другая актуальная проблема – дома-долгострои и их дольщики. На одном из таких объектов – 12-этажке по улице Южная, 7а в Новочебоксарске — компания «Алза» неоднократно переносила сроки сдачи дома в эксплуатацию. Обещала уложиться и к Новому году, однако до сих пор люди вынуждены скитаться по углам. Как сообщил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Дмитрий Тимофеев, проблемный дом находится на ежедневном контроле прокуратуры и администрации Новочебоксарска. В конце января в дом подано тепло, заселить жильцов планируется уже в этом месяце. «Застройщик обладает ресурсами, чтобы это все завершить», — сообщил Дмитрий Тимофеев.

«Дополню, — взял слово Василий Пословский. — Ранее сведения по обманутым дольщикам в республике пытались немного искажать.Сейчас вместе с органами власти составлен список проблемных объектов». На сегодняшний день в нем 19 домов «с опозданием по срокам». Все они строятся в Чебоксарах и Новочебоксарске.

О долгах

«Большинство людей платят за «коммуналку», но долги коммунальщиков перед ресурсниками растут. Почему?» — раздалось из стана журналистов.Причем задолженность исчисляется уже миллиардами. «Общая сумма долга всех предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями превышает 4 млрд рублей», — подтвердил шокирующую цифру Дмитрий Тимофеев. По его словам, «помогают» копить долг и граждане, и управляющие компании. Первые – тем, что не оплачивают счета, а вторые – не взыскивают с них долги. Впрочем, к предприятиям ЖКХ у прокуроров вопросов все же больше. И главный из них — неправомерное использование денежных средств. По таким фактам в 2017 году было возбуждено 7 уголовных дел.

«Пример – «Коммунальные технологии», — сообщили в прокуратуре. — Это самый крупный должник в сфере ЖКХ в республике. Мы установили, что при наличии на предприятии целого правового управления (из 16 человек, чья зарплата — составная часть тарифов), порядка 40 млн рублей ушло за юридические услуги другой организации. Мы расценили данное обстоятельство как злоупотребление, возбуждено уголовное дело».

«Если средства, полученные от народа, используются не как положено, не перечисляются поставщикам услуг, эти лица будут привлекаться к уголовной ответственности», — жестко отозвался Василий Пословский. «Это только один случай. Там есть и ещё», — обратился он к подчиненному. «В декабре следственным управлением МВД республики возбуждено другое уголовное дело. Проверяются факты необоснованного премирования при наличии задолженности руководящего состава «Коммунальных технологий» на сумму более 16млн рублей», — добавил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Дмитрий Тимофеев.

О коррупции

Тему коррупции журналисты тут же подхватили. Когда коллеги поинтересовались снижением в республике количества коррупционных преступлений в прошлом году («У нас воровать меньше стали?!»), и.о. начальника отдела надзора по исполнению закона по противодействию коррупции Денис Васильев дал пояснения. Положение дел не устроило и органы прокуратуры, последовали меры надзорного и«даже кадрового характера». В результате по итогам января количество выявленных фактов взяток увеличилось в несколько раз.«Прокурором Чувашиии министром внутренних дел было принято решение ежемесячно заслушивать ситуацию на каждой территории», — сообщил Денис Васильев.

Отвечая на вопрос, в каких сферах процветает коррупция, Денис Васильев отметил:«в большинстве». «Даже в деятельности правоохранительных органов часть сотрудников была привлечена к уголовной ответственности», — заметил он. А в числе громких коррупционных дел минувшего года назвал увольнение начальника новочебоксарского ЗАГСа (женихам и невестам «советовали» брачную фирму, в которой работал сын бывшего начальника), а также скандалы в отношении директора чебоксарской гимназии №4 и преподавателя ЧГУ.

О «детском вопросе»

Ещё один вопрос, который не могли обойти корреспонденты разных изданий, касался защиты детей. «К сожалению, в отношении несовершеннолетних совершается много преступлений, — тяжелым голосом сообщил Василий Пословский. – Если в 2016 году в отношении них зафиксировано 588 преступлений, то в 2017 году – уже 968. Налицо серьезный рост». Убийства (в прошлом году в Чувашии произошло три случая), вовлечение в сбыт и незаконное хранение наркотиков, склонение к употреблению алкоголя – все это серьезно беспокоит правоохранителей. В 2017 в результате прокурорского вмешательства пресечено 9726 нарушений, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних, а это на 768 больше, чем в 2016. К административной ответственности привлечено свыше двух тысяч должностных лиц.

О родном языке

Летом прошлого года в Чувашии разгорелись нешуточные споры вокруг изучения чувашского языка в школах. Прокуратура республика провела целый ряд проверок и выявила нарушения принципа добровольности в изучении языка. «Второму государственному языку обучали в обязательном порядке, независимо от того, знает человек язык или нет», — оценили в прокуратуре республики. К ответственности привлекли больше 300 должностных лиц, выявили 543 нарушения закона. «В настоящий момент эта проблема почти снята. Педагоги увольняться не будут, они переобучаются», — прокомментировали в прокуратуре.«Добровольность есть добровольность. Российские законы на любой территории нужно выполнять везде и всем», — подчеркнул Василий Пословский.

Кстати

«Как вы относитесь к тому, что наши спортсмены не получили приглашение МОК с точки зрения закона?», — прозвучал и такой актуальный в дни проведения ОИ-2018 вопрос. «Как и все российские граждане. Международное право должно работать. Я за Россию», — коротко ответил прокурор Чувашии.