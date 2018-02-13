Долг приставов — «выбивать» долги

Бюджет и дети в приоритете

В прошлом году в работе у судебных приставов находилось свыше 760 тысяч исполнительных производств, из них окончено более 480 тысяч. Свыше 13 тысяч дел было возбуждено на безответственных пап и мам, которые не заботились о содержании своих детей.

Дети родителей не выбирают

Недавно следователи сообщили об очередном алиментном уклонисте. На сей раз фигурантом уголовного дела стал депутат Собрания депутатов Моргаушского сельского поселения. По версии СУ СКР по Чувашии, летом прошлого года он уже привлекался к административной ответственности (40 часов обязательных работ) за неуплату алиментов. Однако до сих пор выводов не сделал, сейчас общая задолженность отца по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына составляет свыше 79 тыс. рублей. Идет следствие.

Понятно, это не единичный случай в республике. В региональной службе судебных приставов в ходе недавней пресс-конференции рассказали, что в прошлом году на принудительном исполнении находилось более 13 тысяч «алиментных» производств. Но итоги обнадеживающие, сумма задолженности по ним на 1 января этого года уменьшилась почти на 300 млн рублей в сравнении с началом предыдущего года.

Самые действенные меры по отношению к должникам — ограничение права выезда за пределы РФ и ограничение в правах на управление транспортом до полного погашения задолженности. По данным руководителя УФССП Анатолия Иванова, в минувшем году право выезда за границу было ограничено почти десяти тысячам должников по алиментам и порядка трех тысяч были ограничены в правах на пользование транспортом (специальное право). Эти меры и другие, в том числе уголовное преследование, позволили взыскать в пользу детей порядка 258 млн рублей.

Как известно, с 1 октября прошлого года принят закон, согласно которому минимальная сумма долгов, при которой пристав вправе ограничить выезд за границу, увеличилась с 10 до 30 тыс. рублей. Однако эти изменения не коснулись долгов по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью или имущественного ущерба, а также морального вреда. В этих случаях долговой порог остался прежним.

Самый денежный приход — налоги

Приведенные меры воздействия касаются всех должников. К примеру, по всем категориям исполнительных производств управление вынесло 28 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ. «В прошлом году многие граждане, планирующие отдых за границей, побеспокоились заранее и выплатили имеющуюся задолженность, общая сумма которой превысила 106 млн рублей», — отметил главный пристав республики.

Приоритетным направлением деятельности управления также остается пополнение консолидированного бюджета республики — как за счет взыскания исполнительского сбора, так и фискальных платежей. По итогам года туда поступило свыше 3,2 млрд рублей. Наиболее значимые суммы приносят взыскания долгов по налогам. В минувшем году в бюджет поступило примерно 2 млрд рублей. По долгам в части коммунальных платежей — свыше 227 млн рублей.

Со слов руководителя управления, почти по каждому второму исполнительному производству за счет реализации мер принудительного характера взыскателям деньги возвращены. Всего судебные приставы взыскали 7,8 млрд рублей, из них почти 20% (без малого 1,5 млрд рублей) взыскано в пользу предприятий ТЭК. В прошлом году на имущество должников наложено около 6 тысяч арестов. От его реализации на депозитные счета структурных подразделений управления, а затем взыскателям поступило порядка 150 млн рублей.

Но не у всех задолжавших есть чем расплатиться. «Анализ структуры должников — физических лиц за последние 2-3 года свидетельствует о том, что только 1/4 их часть является условно платежеспособной: имеет доход в виде зарплаты либо пенсии, на который мы обращаем взыскание в первую очередь. Кроме того, ГПК РФ определен перечень имущества гражданина, на которое не может быть обращено взыскание. Эти обстоятельства затягивают процедуру реального взыскания денежных средств», — пояснил Анатолий Иванов.

Особенно, когда приставы начинают разбираться с ситуацией по конкретным исполнительным производствам в пользу предприятий ТЭК и ЖКХ. Невозможно взыскать деньги, если у должника их нет, а также имущества, на которое можно наложить взыскание. Или когда наряду с долгами перед ЖКХ имеются задолженности по кредитам (как правило, это микрозаймы), штрафы полиции, алименты, которые по закону покрываются в первую очередь.

«И это подавляющее большинство неплательщиков за поставленные теплоэнергоресурсы (80%)», — привел невеселую статистку Анатолий Иванов. В отношении таких должников заводятся сводные исполнительные производства.

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Ограничение выезда за рубеж — одна из самых эффективных мер по отношению к должникам. Только с июня по август 2017 года около 12 тысяч россиян не смогли выехать на отдых за границу из-за долгов, сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Обходите, люди, пирамиды…

Небольшие шансы получить назад деньги у граждан, ставших жертвами финансовых пирамид.

Несколько лет назад на принудительное исполнение в одно из подразделений службы приставов в Чебоксарах поступило более 5 тысяч исполнительных документов в отношении 4 солидарных должников, которые были осуждены за мошенничество при создании финансовой пирамиды. В списке потерпевших значилось более 1,5 тысячи жителей Чувашии и соседних регионов (в основном пенсионеры).

Как показала проверка, имущества у мошенников не оказалось. Единственный источник дохода, за счет которого возможно частичное исполнение решений судов, — это заработок осужденных должников и их пенсия.

Недавно осуждены двое основателей еще одной финансовой пирамиды, признанные виновными в хищении у граждан более 170 млн рублей, — уроженцы Чебоксар и одной из стран ближнего зарубежья. Помимо головного офиса в Чебоксарах, они создали филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах.

С 2011 по 2015 год мошенники похитили у вкладчиков более 172 млн рублей, заманивая клиентов баснословными процентами (79% годовых). Жертвами преступников стали 942 человека, сообщили в МВД по Чувашии.

По приговору суда один из них должен провести в колонии 6 лет, другой — 8 лет. Арестованы земельные участки, принадлежавшие осужденным. После их реализации будет возмещен ущерб пострадавшим, скорее всего, частично, учитывая огромную сумму похищенных денег и число пострадавших.

Так что лучше не приближаться к финансовым пирамидам. А распознать их не так уж и сложно — их создатели обещают вкладчикам баснословные проценты.

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