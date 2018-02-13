За заслуги в укреплении дружбы

Президент национально-культурной автономии чувашей Красноярского края Геннадий Храмов награжден орденом Дружбы — за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, гласит Указ Президента России от 24 января 2018 года.

За соплеменника можно искренне порадоваться. Уроженец деревни Асаново Комсомольского района живет в Красноярье с 1967 года, прославился он не только добросовестным трудом (дослужился до поста заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики), но и как активный общественный деятель.

Национально-культурная автономия чувашей Красноярского края была создана при его непосредственном участии в 1991 году и со временем стала одной из самых активных в губернии. Долгое время Геннадий Храмов был председателем Общественной палаты национальностей Гражданской ассамблеи и, как пишут краевые СМИ, «инициировал проведение многих общественно значимых мероприятий в сфере национальных отношений. В настоящее время он представляет интересы палаты в Совете ассамблеи, где ведет плодотворную деятельность в целях укрепления единства и целостности края, сохранения этнокультурной самобытности его народов».

Орден Дружбы — не первая государственная награда нашего соплеменника. В его «копилке» уже есть орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали за участие в проведении всероссийских переписей и другие награды. Присвоено Геннадию Ивановичу и звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики».

Поздравляя его с высокой наградой, красноярские СМИ приводят и признание общественника: «Первая мысль, что пришла в голову, — это не только моя награда, но и награда общественной национально-культурной деятельности всего Красноярского края, и пятьдесят лет, которые я прожил в крае, прошли не зря. Здорово, что у меня есть такие помощники, благодаря которым ведется активная, хорошая работа не только среди чувашей, но и среди других народов, проживающих в Красноярье».

Кстати, наша газета не раз писала о деятельности наших далеких сородичей по сохранению и популяризации родной культуры: «Пока живут традиции и родной язык» (19 июля 2017 года), «Душа останется чувашской» (18 марта 2016 года). Редакция «СЧ» присоединяется к поздравлениям и желает Геннадию Храмову успехов, сил, здоровья на долгие годы. Пусть вам всегда сопутствует удача!

СПРАВКА «СЧ»

Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации. Учрежден в 1994 году. Им награждаются граждане России и других стран за особые заслуги в укреплении сотрудничества между народами.