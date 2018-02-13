Про чебоксарских «Экспресс-бабушек» расскажут в Сочи

На этой неделе в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума состоится награждение победителей всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ 2017 года. Среди победителей конкурса есть и проект из Чувашии.

Проект комплексного Центра социального обслуживания Чебоксар «Экспресс-бабушки» стал финалистом в номинации «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности». И неудивительно. Это пока единственный в стране проект, который дает возможность женщинам на пенсии быть востребованными и полезными. Они безвозмездно помогают семьям с маленькими детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

«Экспресс-бабушки» появились в Чебоксарах в 2016 году. Тогда около 20 женщин, которые вышли на пенсию, но хотели быть полезными, задумались — почему бы им, вырастившим своих детей и внуков, не стать «бабушками на час» для тех, кто в этом нуждается?

Комплексный Центр социального обслуживания Чебоксар уже давно работает с многодетными и малоимущими семьями, теми, в которых воспитываются дети-инвалиды. Родителям порой нужно отлучиться по делам, а оставить детей не с кем. Вот тут на помощь и придет «экспресс-бабушка». Но для того, чтобы стать ею, претендентки проходят строгий отбор.

«Прежде чем попасть в проект, женщинам необходимо пообщаться с психологом, пройти тестирование, анкетирование. Выявляем интересы, узнаем график и удобное время. Бабушки знакомятся с семьями, смотрим, какие дети к каким бабушкам тянутся. В итоге у нас сейчас в команде 25 женщин, половина из них — с высшим образованием. Многие в прошлом работали врачами или учителями», — рассказали в Центре социального обслуживания.

Небольшую проверку проходят и семьи. Специалисты центра узнают, в чем они нуждаются: надо просто забрать ребенка из садика или школы, или посидеть с малышом, почитать, поиграть, сделать уроки. Сейчас проект становится городским. «Экспресс-бабушки» помогают семьям из Ленинского и Калининского районов, Нового города, пользуются поддержкой и студенческие семьи из Московского района.

Такая помощь, признаются в комплексном Центре социального обслуживания, нужна не только тем, кому они ее оказывают, но и самим бабушкам, чтобы вновь почувствовать себя нужными.

КСТАТИ

В этом году в конкурсе лучших волонтерских практик участвовали 533 проекта из 77 областей и республик страны. Наибольшую активность проявили регионы Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Фото cap.ru

Психологи проверяют на совместимость бабушек и детей. Они встречаются, знакомятся и обсуждают, что надо семьям.