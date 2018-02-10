В Хакасии солдат потчевали блюдами чувашской кухни. ВИДЕО

Обед под аккомпанемент национальных песен

Суп с галушками, суп картофельный со шкварками, биточки по-чувашски, курица по-чувашски, мясо с брусникой — такое меню на обед было предложено 26 января военнослужащим войсковой части железнодорожной Познанской Краснознаменной бригады, что базируется в Абакане.

Своеобразный колорит в День чувашской кухни добавил ансамбль «Пилеш» (Рябина), который специально для этого пригласили из аала Доможаково, единственного поселения Хакасии, где компактно проживают наши сородичи (поселились в 1952 году согласно государственной программе СССР по плановому переселению населения из густонаселенных территорий европейской части страны в малонаселенные земли Сибири). Ансамбль познакомил солдат не только с чувашскими песнями и танцами, но и «представил небольшую экспозицию, рассказывающую о национальном быте чувашей». Как пишут хакасские СМИ, солдаты обедом остались довольны, отметив, что блюда очень вкусные.

Оказывается, такое пиршество в военной части проходило не впервые — ранее служивых знакомили с таджикской культурой и кухней. На очереди, пишут средства массовой информации, тувинские радости жизни.

Судя по публикациям в Интернете, Дни национальной кухни в армии не редкость, проводятся они по всей стране. В такие дни солдатские столовые превращаются в настоящие рестораны, где все желающие могут отведать самые известные и вкусные яства народов многонациональной России. К тому же в меню помимо изысканных блюд — концертные номера. «Целей командование не скрывает: когда делишь с кем-то хлеб — это сближает, а без чувства локтя в армии никак».

Фото gazeta19.ru