В Чувашии выдан первый ипотечный кредит в рамках президентской программы. ФОТО

8 февраля в Ипотечной корпорации Чувашии выдан первый ипотечный займ по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6% годовых в рамках государственной программы льготного жилищного кредитования семей с двумя детьми и многодетных, разработанной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Первой семьей в Чувашии, которая получила кредит под 6 % годовых, стала семья Воронцовых из Новочебоксарска.

«Первоначально ежемесячный платеж за использование кредита составлял 17 тыс. рублей. После рождения второго ребенка мы получили материнский капитал, направили его на погашение кредита, ежемесячный платеж сократился на 5 тыс. рублей и составил 12 тыс. рублей. Сейчас ежемесячный платеж составит всего около 8 тыс. рублей. Это существенная поддержка для нашего семейного бюджета», — рассказал Евгений Воронцов.

Подробности — в ближайшем номере «СЧ»

Фоторепортаж Максима Васильева