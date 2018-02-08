В Чебоксарах мать, оставившая новорожденную на улице, признала вину

Напомним, новорожденную нашли утром 2 февраля в мусорном контейнере между домами №№ 17 и 19 по улице Энгельса в городе Чебоксары. Девочка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативно была установлена подозреваемая в совершении указанного преступления — 33-летняя мать девочки. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Чувашии, мать признала свою вину. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование этого уголовного дела также продолжается.

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