В мусорном контейнере нашли девочку

Утром 2 февраля в Чебоксарах в мусорном контейнере между домами №№ 17 и 19 по улице Энгельса местный житель обнаружил завернутую в ткань новорожденную девочку.

К счастью, ребенок жив и сейчас находится в лечебном учреждении, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. На место происшествия выехали следователи территориального следственного отдела, заместитель руководителя СУ СКР по Чувашии, а также опытные следователи-криминалисты отдела криминалистики управления.

В ходе тщательного осмотра места происшествия под контейнером следователи обнаружили мусорный мешок, в котором лежали детские рисунки. Как далее выяснилось, их рисовала проживающая неподалеку девочка.

Благодаря этой зацепке, по результатам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СУ СКР совместно с сотрудниками полиции, установлена причастность к преступлению 33-летней матери девочки, которая любит рисовать. По предварительным данным, женщина скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка под утро второго февраля, решила от него избавиться.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены медицинские и генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.