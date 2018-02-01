Жители Чувашии охотнее стали покупать жилье в ипотеку

За правами не торопятся, а жилье покупают

Жители республики охотнее стали покупать жилье в ипотеку и в новых домах по договорам долевого участия в строительстве жилья.

В Управлении Росреестра по Чувашии в минувшем году зарегистрировано более 235 тысяч прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это почти на 3% меньше, чем в 2016 году. Общее количество принятых заявлений — 27281, снижение почти на 5%.

На 6% меньше оформлено прав на дома и квартиры, на 18% сократилось количество зарегистрированных прав на земельные участки, на 20% снизился и оборот с нежилыми помещениями.

Заметный спад произошел в сфере кадастрового учета, рассказала руководитель управления Екатерина Карпеева. Напоминаем, с января прошлого года решения о постановке на кадастровый учет принимают регистраторы Росреестра.

Несмотря на общий спад показателей, в 2017 году наблюдалось увеличение количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья — почти на 10%. Всего было зарегистрировано 7772 договора.

На рынке ипотечного кредитования в Чувашии также наблюдалось увеличение регистрационных действий, связанных с ипотекой. Количество зарегистрированных сделок на основании договора об ипотеке жилья возросло на 47% — зарегистрировано 2255 ипотек.

Основной скачок в цифрах произошел после уменьшения ипотечной ставки со стороны кредитных организаций.