Пешеходы в зоне риска

Снегопады и гололед, а также беспечность при переходе улиц стали причиной сразу нескольких наездов на пешеходов.

Под колеса «Лады Весты» угодила на проспекте Максима Горького 26-летняя жительница Чебоксар. Невнимательность при переходе улицы (девушка резко выскочила из-за стоящего на остановке троллейбуса) обернулась для нее переломами.

Только низкая скорость, с которой двигался «Фольксваген Гольф» позволила избежать серьезных травм 37-летнему чебоксарцу, переходившему улицу Стартовую вне зоны пешеходного перехода.

А вот 11-летняя школьница, переходившая улицу Хевешскую в неположенном месте, получила сотрясение головного мозга после того, как угодила под колеса автомобиля «Шкода». Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства этого ДТП, случившегося 30 января, сообщают в отделе ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары.