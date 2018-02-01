В Чебоксарах дан старт грантовому проекту «Лица Чувашии

«Лица Чувашии» для школьных галерей

В центре «Радуга» дан старт грантовому проекту «Лица Чувашии». Уже вручены сертификаты его участникам — руководителям 21 образовательного учреждения из 20 районов республики, а также Алатыря и Шумерли. Проект предусматривает открытие галерей с одноименным названием, которые познакомят школьников с выдающимися представителями народа Иваном Яковлевым, Константином Ивановым, Василием Чапаевым, Андрияном Николаевым, Геннадием Айги, Никитой Бичуриным, Геннадием Волковым, Николаем Мордвиновым и многими другими.