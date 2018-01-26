В Чувашии Год добровольца открыли студенты

Добрые дела ждут

Оздоровить население, помочь детям с ограниченными возможностями, обучить людей, как действовать в экстренной ситуации, — эти и многие другие благородные цели преследуют авторы многочисленных социальных инициатив добровольческих объединений вузов республики. Молодых активистов в День российского студенчества пригласил на встречу Глава республики, чтобы пообщаться и обсудить планы на объявленный Президентом страны Год добровольца.

Встреча прошла в Чувашском государственном институте культуры и искусств, где Михаил Игнатьев осмотрел сначала отремонтированные за счет средств бюджета республики учебный театр и класс для индивидуальных занятий по вокалу. И студенты, и руководство вуза поблагодарили Главу республики за поддержку.

В ответ Михаил Игнатьев призвал молодежь быть инициативными людьми, созидательным трудом приносить пользу обществу, отметив, что Чувашия широко поддержала предложение главы государства о проведении Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, сегодня на базе 34 образовательных организаций республики действуют добровольческие объединения, зарегистрированы 4 волонтерские организации, членами которых являются студенты. Численность волонтеров ежегодно растет. В настоящее время в республике действуют 1600 добровольческих команд, в которые входят более 47 тыс. волонтеров. Открыта школа добровольцев, действующая на базе Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии.

Активисты славятся своими добрыми делами. Многие их инициативы поддерживаются грантами Президента Российской Федерации, Росмолодежи. Так, ординатор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, лауреат государственной молодежной премии Чувашии в сфере добровольчества 2016 года Екатерина Васильева подготовила социальный проект «Действуй!», цель которого обучить жителей республики навыкам поведения в экстренных ситуациях.

Замечательный проект «Спасибо, что ты есть!» реализовала благодаря поддержке социально ответственного бизнеса в прошлом году руководитель Республиканского волонтерского центра «Действуй» Арина Максимова. Добровольцы помогали матерям-одиночкам в уходе за детьми, страдающими детским церебральным параличом. Более трех десятков семей обрели добрых помощников. В этом году хорошее начинание будет продолжено.

За особую творческую устремленность студентам были вручены свидетельства о назначении специальной стипендии Главы Чувашской Республики и дипломы VI Всероссийской акции «Добровольцы — детям». После чего Михаил Игнатьев ответил на вопросы собравшихся.

Молодые люди интересовались, был ли Глава республики в юности добровольцем? На что Михаил Игнатьев ответил, что раньше принято было быть «тимуровцем»: помогали ветеранам убирать снег во дворах, носили воду, пилили дрова, в студенчестве в составе стройотрядов возводили крупные объекты.

Был задан вопрос и о льготах активным волонтерам при поступлении в учебное заведение, которые, к слову, уже существуют в некоторых вузах республики. Сергей Кудряшов заметил, что на уровне страны разрабатывается закон о добровольчестве, где будут прописаны эти и другие аспекты.

Некоторые активисты сомневались, будут ли к ним прислушиваться в различных органах власти и ведомствах. Глава региона заверил: «Мы всегда поддерживаем инициативные предложения патриотически настроенных, приверженных здоровому образу жизни юношей и девушек и готовы оказать необходимое содействие, чтобы каждый из вас находил применение своим идеям».

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Глава Чувашии посоветовал студентам правильно планировать свои дела, чтобы все успевать.