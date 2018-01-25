Каждому супругу по квартире

У нас с мужем (мы пенсионеры) имеются две квартиры, купленные в браке, обе оформлены на мужа. И от налога он полностью не освобожден, а только на одну квартиру. Можно ли переоформить вторую на меня, чтобы полностью иметь полагающиеся льготы для пенсионеров? Может ли мой муж подарить мне одну из квартир?

Анна Васильева, Чебоксары

В Семейном кодексе РФ изложено, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Заключать договор дарения между ними, если имущество приобреталось в браке без определения долей, недопустимо, пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии.

Ведь несмотря на то, что титульным собственником двух квартир является муж, половина этих квартир принадлежит и жене. Поэтому, если вы хотите подарить одну из квартир, сначала необходимо определить в ней доли супругов на основании брачного договора или соглашения, которые должны быть нотариально удостоверены.

Если вы заключаете соглашение об определении долей, то предметом договора дарения будет являться доля в праве собственности на квартиру. То есть у супругов, допустим, будет по 1/2 доле. Именно эту долю один из супругов и может подарить другому. После чего единоличным собственником квартиры становится, например, жена. Такой договор дарения также подлежит нотариальному удостоверению.

Что касается брачного договора, то он устанавливает порядок владения и пользования совместно нажитым имуществом. По такому договору вы можете определить, какое имущество принадлежит каждому из супругов. С даты его заключения имущество переходит из совместной собственности в личную. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Для проведения государственной регистрации перехода права вы вправе обратиться с заявлением по одному из адресов МФЦ в Чебоксарах: улица Ленинградская, 36; улица Энтузиастов, 36/9; Эгерский бульвар, 36а; Московский проспект, 37.

С собой нужно иметь заявление о государственной регистрации (подлинник). В случае регистрации перехода права заявление подается отчуждателем и приобретателем.

Также нужно приложить документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае, если за государственной регистрацией обращается представитель (оригинал и копия).

Необходимы и документ об уплате госпошлины, правоустанавливающий документ (например, брачный договор). Если сделка совершена в нотариальной форме, запись в государственный реестр может быть внесена по заявлению любой стороны сделки, в том числе через нотариуса.

Таким образом, стать единоличным собственником квартиры можно на основании договора дарения доли или заключив брачный договор.

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Собственник квартиры вправе подарить своей супруге только свою долю в ней.