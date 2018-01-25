Новости районов Чувашии короткой строкой

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ В прошлом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» преобразились Ельниковская роща, верхняя часть Волжской набережной, отремонтировано 16 дворовых территорий.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ началась учеба операторов машинного доения коров. Проблема назрела давно — старые кадры уходят, а молодые работники технологию знают слабо, потери молока от неправильного доения достигают 20%.

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЕ учителя физики побывали с экскурсией в Чебоксарском аэропорту, чтобы больше узнать о специальностях, которыми можно было бы заинтересовать своих учеников.

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ дан старт фестивалю-конкурсу коллективов художественной самодеятельности «Чечеклен, юратна Муркаш ен!», который проводится для сохранения традиционной народной культуры и поддержки творчески одаренных жителей района.

В АЛАТЫРЕ в ночь с 21 на 22 января произошла авария на водопроводных сетях. Было зафиксировано 9 прорывов, причиной стал гидроудар (резкое повышение давления в сети). В результате без воды остались потребители микрорайона «Западный», алатырский хлебозавод и пожарная часть. Авария устранена, сообщили в администрации.