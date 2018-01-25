Школьники Яльчикского района взяли памятники под свое шефство

Хорошее дело

ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН. Школьники взяли местные памятники под свое шефство.

Так, волонтеры отряда «Доброе сердце» в рамках районной акции «Чистый памятник» очистили от снега территорию монумента павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. воинам-землякам в селе Большая Таяба. Убрали упавшие ветки и мусор.

Ребята работали с энтузиазмом и дружно справились с задачей. Но юные добровольцы не собираются ограничиваться лишь разовой акцией. Кроме того, что будут тщательно следить за порядком у памятника круглый год, они собираются помогать ветеранам с очисткой снега во дворах.

Фото cap.ru

Школьники чтут память о погибших воинах не только на словах, но и на деле.