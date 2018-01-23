Татьяны Поволжья собрались в Чебоксарах

Никаких поблажек за красивые глазки

Красивые, умные, талантливые Татьяны из пяти регионов собрались в Чебоксарах на студенческий конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья». Он проходит уже в пятнадцатый раз, и вузы-участники приволжских городов стараются создать настоящий праздник юности. А девушки должны показать не только свою привлекательность, но и интеллект.

Увидеть участниц всех вместе в первый раз можно было на открытии конкурса, который прошел в ДК ЧГУ в воскресенье вечером, 21 января. А на следующий день студенткам пришлось отвечать на вопросы, только не на экзамене у преподавателей, как они привыкли, а на пресс-конференции.

Директор ДК ЧГУ Дмитрий Капустин помог конкурсанткам представить себя. Их шестеро: две девушки представляют Чебоксары, это Татьяна Соколова (Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова) и Татьяна Чернова (Чувашский педагогический университет имени И.Я. Яковлева). Остальные участницы учатся в вузах Йошкар-Олы, Пензы, Саранска и Ижевска.

Чуть больше об участницах журналисты узнали из роликов-презентаций, которые девушки подготовили. В них они рассказали о своих родных городах и вузах, об особенностях региона и своих увлечениях. Лучший из этих роликов, по мнению жюри, публика увидит на финальном мероприятии 25 января.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА, Чебоксары:

— Студенческая жизнь для меня — в первую очередь это активная позиция. Вуз — это площадка для развития, воспитания в себе личности, приобретения отличных знакомых и верных друзей, накопления жизненного опыта. Он помогает мне понять, чего я хочу в жизни. А мечтаю я стать инженером-строителем.

— Наш конкурс фактически уже начался, — рассказал Дмитрий Капустин, — и на этой неделе конкурсанток ждет очень насыщенная программа, каждый день расписан буквально по часам. Это фотосессии, экскурсии, подготовка к выступлениям. У каждой девушки есть своя изюминка, и жюри придется непросто. Возглавляет жюри зампредседателя Российского союза молодежи Сергей Соколов, специально на конкурс он приезжает из Москвы. Уверен, что борьба будет честной и открытой, все претендентки достойны главного титула.

Понятно, что корону «Татьяна Поволжья-2018» получит только одна из участниц, но и остальные не уедут обиженными, заверил Дмитрий Капустин. Татьяны будут бороться также за звания «Вице-мисс», «Мисс очарование», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс артистичность» и «Мисс эрудиция».

К слову сказать, в прошлом году конкурс проводился в Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева. Главную корону тогда завоевала студентка медицинского факультета ЧГУ Татьяна Семенова, именно поэтому наш вуз и принимает новый конкурс у себя. Татьяна Соколова, которая защищает честь ЧГУ в этом году, уже имеет опыт участия в конкурсах красоты и при этом учится на строительном и экономическом факультетах.

Несмотря на то что участницы конкурса представляют родные вузы, никаких поблажек во время сессии, которая как раз сейчас и проходит, им не делают. Разве что разрешили сдать некоторые экзамены уже после финального выступления.

— У нас в вузе нет такой договоренности: ты хорошо выступишь, а мы тебе поставим оценку повыше, — поделилась Татьяна Чернова из ЧГПУ. — Я сдаю экзамены, как и все. Никаких поблажек. Конкурс для меня — не способ повлиять на учебу, а возможность приобрести новый опыт и способ саморазвития.

Что же касается факультетов, на которых обучаются Татьяны, то две из них посещают занятия по юридической специальности, три — по строительной и только один филолог. Поэтому на вопрос о последних прочитанных книгах у Татьян с юридического оказался одинаковый ответ: «Уголовный кодекс». А Татьяна из Ижевска посоветовала всем прочитать книгу по тайм-менеджменту — о том, как правильно распоряжаться своим временем.

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Татьяна Кислицына, Ижевск:

— Мы успели увидеть город во время первой экскурсии, он очень понравился. Чебоксары выглядят красивыми и очень уютными. Особенно впечатлила набережная, которая напомнила мне набережную родного города. Я приехала не только поучаствовать в конкурсе, но и найти новых друзей. Надеюсь, мы со всеми Татьянами подружимся.

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Рассказала каждая участница и о том, как родители выбирали ей имя, которое позволило принять участие в конкурсе.

— Когда меня называли Татьяной, — рассказала Татьяна Мешкова из Пензы, — мама и папа думали, что это редкое имя.

— А у нас это имя передается по женской линии, так звали мою бабушку и прабабушку, — поделилась Татьяна Кислицына.

Финальное шоу межрегионального конкурса пройдет в ДК ЧГУ 25 января, в Татьянин день и День российского студенчества.