Ну очень добрый горожанин…

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Новочебоксарска, который промышлял кражами.

Осенью прошлого года он увидел на улице горожанку с двумя малолетними детьми. И вызвался помочь — донести одного из детей до дома. Женщина согласилась и уже в квартире очень благодарила мужчину за его доброту. А тот еще добрее оказался, предложил маме побыть с детьми, чтобы не оставлять их одних, если ей куда-то надо сходить.

Та обрадовалась — нужно было сбегать за молоком в магазин. Но когда спустилась на первый этаж, до нее дошло, что поступила она неразумно, вернулась. За это время добрый гость успел спрятать в свой рюкзак ноутбук хозяйки, планшетный компьютер и мобильный телефон общей стоимостью 10 тысяч рублей. И с улыбкой распрощался с женщиной…

Вора полицейские нашли и вернули женщине украденные вещи. А в ходе следствия раскрыли еще одно преступление горожанина. В августе прошлого года он зашел в комнату одной из местных гостиниц, где проживает игрок местной молодежной хоккейной команды. И пока хозяина не было в номере, похитил его спортивную одежду и другое имущество на общую сумму свыше 14 тысяч рублей. Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.