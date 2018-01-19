Поздравление ко Дню печати

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Союза журналистов России поздравляю вас с профессиональными праздниками — с Днем российской печати и Днем чувашской печати!

Исторически так сложилось, что первые периодические издания в России и на чувашской земле увидели свет в одном и том же месяце — январе. Праздники печати — замечательный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков российской и чувашской прессы, кто создавал печатные и электронные средства массовой информации, кто в наши дни на страницах своих изданий, в эфире телеканалов и радиостанций рассказывает о достижениях страны в экономике, культуре, науке, спорте, отстаивает права и свободы граждан.

Члены нашего союза работают в самых разных СМИ: от заводских многотиражек до федеральных телевизионных каналов. Все мы — журналисты — принадлежим к разным поколениям, придерживаемся различных взглядов, но всех нас объединяют профессионализм и настоящая преданность своему делу.

В обществе профессия журналиста по праву считается одной из самых востребованных. Но вместе с тем является и одной из самых опасных. Выполняя свой профессиональный долг, журналисты зачастую подвергаются нападкам, административному и моральному давлению, иногда даже жертвуют жизнью. Но, несмотря ни на что, каждый день зрители смотрят и слушают новые теле– и радиопрограммы, читают публикации полюбившихся авторов.

Коллеги! Сегодня я обращаюсь к вам со словами признательности за тот огромный вклад, который каждый из вас вносит в решение насущных проблем, в становление гражданского общества и в развитие нашей страны.

Еще раз с праздником!

С искренними пожеланиями творческих успехов

председатель Союза журналистов России

Владимир Соловьев