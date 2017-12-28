В экономике Чувашии удалось преодолеть кризисные явления

Последняя в уходящем году планерка у Главы Чувашии была посвящена итогам года. А они таковы, что позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Все показатели говорят о том, что ни общемировой кризис, ни санкции со стороны заклятых «партнеров» не смогли разрушить и даже ощутимо подорвать экономику России в целом и Чувашии в частности.

Наша республика по ряду направлений даже опережает соседей по ПФО и многие другие регионы России. Рост продемонстрировали и промышленное производство, и сельское хозяйство. Улучшились бюджетные показатели. Разумеется, за цифрами пусть скромного, но все же роста чувашской экономики стоит самоотверженный труд сотен тысяч жителей республики, работников управленческого звена и руководства Чувашской Республики. Но столь позитивные итоги были бы невозможны без постоянной помощи со стороны федерального центра.

Чувашия не может похвастаться наличием полезных ископаемых, как некоторые соседние регионы. Это прекрасно понимают в Москве. Президент России Владимир Путин постоянно следит, чтобы не было перекосов в социально-экономическом развитии регионов. Однако помощь федерального центра не предоставляется просто так, «на бедность». Регион должен доказать свою способность эффективно участвовать в различных федеральных программах.

И наша республика регулярно демонстрирует умение подготовить всю необходимую документацию и четкие планы работ, а в конечном итоге — эффективность освоения федеральных средств, которые превращаются в конкретные школы и детсады, объекты инфраструктуры, дороги, мосты и развязки. Зачастую наша республика участвует в пилотных проектах, в первых рядах осваивает новые задачи, показывая пример другим регионам. Назовем наиболее важные достижения в уходящем 2017 году.

Переселение из аварийного жилья

В октябре 2017 года в Чувашской Республике успешно завершено выполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы. Ее реализация помогла получить достойное комфортное жилье более чем двенадцати тысячам жителей республики, до этого проживавших в 841 аварийном доме. Строилось новоежилье в Чебоксарах и Чебоксарском районе. В Канашском, Комсомольском, Козловском, Шумерлинском, Ядринском районах и городе Шумерля жилье для переселения приобреталось на первичном и вторичном рынках. Всего на эти цели израсходовано около 5 млрд рублей.Последними ключи получили чебоксарцы в домах по улицам Парижской Коммуны, Ленинского Комсомола и Богдана Хмельницкого 20 октября 2017 года. По решению Президента Путина программа переселения будет продолжена.

Промышленность

На прошедшем 27 декабря заседании Госсовета РФ Президент Владимир Путин назвал Чувашию в числе лидеров по инвестиционной привлекательности. Предприятия республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты. На следующий год запланировано открытие завода по выпуску электрокомпонентов для метрополитена, центра плазменной резки и тепличного комплекса. Это в общей сложности более полутора тысяч новых рабочих мест. Среди лидеров роста – предприятия химического и электротехнического кластеров.

Стабилизировалась ситуация в концерне «Тракторные заводы». Переход его под управление корпорации «Ростех» открывает новые впечатляющие перспективы по гособоронзаказу для всех четырех площадок концерна. Уже в нынешнем году выпущено более семисот вагонов и железнодорожных тележек. Для сравнения — в прошлом году не выпущено ни одного. Полностью погашена задолженность по заработной плате работникам. Желающим будет предоставлена возможность сменить квалификацию и трудоустроиться на новом месте.

Сельское хозяйство

В 2017 году валовой сбор зерна и зернобобовых культур составил 698,7 тыс. тонн (в весе после доработки) или 114,7% к аналогичному периоду 2016. Это рекордный за последние двадцать лет урожай.

Урожайность зерна в весе после доработки составила 26 центнеров с гектара (на 21,4% больше показателя прошлого года), картофеля во всех категориях хозяйств – 192,8 центнеров с гектара (на 5,6% больше).

Средний надой на 100 га увеличился на 4%, по молоку мы лидеры в ПФО. По производству мяса – третьи.

В 2017 году в сельском хозяйстве реализовано 138 инвестиционных проектов с привлечением 3,5 млрд рублей инвестиций и созданием более 300 рабочих мест. Началась реализация крупнейшего для республики инвестпроекта с суммой инвестиций в 6 млрд рублей по строительству тепличного комплекса «Новочебоксарский» площадью 22 га, что даст возможность увеличить производство овощей закрытого грунта в 2,5 раза.

Дорожное хозяйство

С участием средств федерального бюджета в республике с 2017 года реализуется приоритетный проект стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта в республике отремонтировано 95 километров автомобильных дорог. Объем финансирования данного проекта составил 1268 млн рублей, в том числе 625 млн рублей из федерального бюджета. В Чебоксарах ведется реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос. Выполнены реконструкция моста через реку Соломенка в Янтиковском районе, капитальный ремонт моста через реку Сура автомобильной дороги Никольское-Ядрин-Калинино, капитальный ремонт моста Хирлеп в Вурнарском районе.

Культура

С 2016 года в Чувашской Республике ведется работа по строительству сельских Домов культуры. В 2016-2017 годах построено и введено в эксплуатацию 6 клубов (в Яльчикском, Цивильском,Урмарском, Батыревском, Канашском, Янтиковском районах), ведется строительство клуба в Красночетайском районе. На эти цели (2016-2017 гг.) из республиканского бюджета выделено 69,1 млн. рублей, из федерального бюджета – 18,6 млн. рублей.

Чувашская Республика в числе лучших в ПФО по открытию модернизированных кинозалов. Благодаря активному сотрудничеству с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на базе 12 муниципальных учреждений культуры открыты новые кинозалы.Общая сумма привлеченных средств составляет 65,0 млн. рублей.

Информационные технологии

В Чувашской Республике успешно реализуется программа «Устранение цифрового неравенства», в рамках которой в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек) строятся точки доступа Wi-Fi. В рамках проекта сданы в эксплуатацию 77 точек Wi-Fi в Моргаушском, Красночетайском, Батыревском, Ядринском, Красноармейском, Вурнарском, Порецком, Ибресинском, Козловском, Шемуршинском, Шумерлинском, Мариинско-Посадском, Цивильском и Комсомольском районах. Масштабы строительства будут расти: устранить цифровое неравенство предстоит еще в 251 населенном пункте Чувашии численностью от 250 до 500 человек.

Конечно, далеко не все проблемы еще решены, и уровень жизни растет не так быстро, как хотелось бы. Но экономика Чувашии сумела переломить кризисную ситуацию и выйти на небольшой, но устойчивый рост. А значит, жизнь в республике будет постепенно, но стабильно улучшаться.

Более подробно итоги социально-экономического развития в2017 году будут освещены в Послании Главы республики Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашии. В заключение отметим еще один важный рубеж. Во исполнение указа Президента России Владимира Путина, с 1 января 2018 года будут значительно повышены зарплаты целого ряда категорий работников бюджетной сферы. В республиканском бюджете на следующий год уже заложены необходимые средства.

Фото cap.ru и из архива «Советской Чувашии»