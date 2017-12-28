Материнская слава в особом почете

В республике объявлен конкурс на разработку эскиза почетного знака «Материнская слава». Об этом на вчерашнем, последнем в 2017 году заседании Кабинета Министров Чувашии под председательством премьер-министра Ивана Моторина доложил заместитель председателя правительства — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев.

Соответствующий указ Главы республики об учреждении знака издан в минувшем ноябре. Организатором конкурса выступает Администрация Главы республики. В нем могут участвовать как простые граждане, так и организации. Основные критерии оценки эскиза — соблюдение правил геральдики, художественная выразительность, оригинальность решения и экономичность исполнения, подчеркнул Юрий Егорович. Эскиз-победитель будет направлен в Геральдический совет при Президенте России.

На заседании поднималась одна из наиболее часто обсуждаемых в завершающем году тема капитального ремонта многоквартирных домов. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов представил проект постановления о порядке принятия решения о проведении капремонта в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Как было отмечено, в таких случаях ремонт общего имущества проводится без его включения в краткосрочный план реализации республиканской программы капитального ремонта. Причем в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, за счет средств регионального оператора. Стоимость ремонтных работ не должна превышать предельную стоимость, установленную постановлением правительства республики от 31 декабря 2014 года.

Министр здравоохранения Владимир Викторов озвучил проект постановления о программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В рамках новой программы в 2018 году предусмотрено увеличение расходов на медицинскую помощь в Чувашии на 1,5 млрд рублей, или на 9,8%. Это даст возможность обеспечить граждан качественной и доступной медицинской помощью, а также достигнуть показателей заработной платы медицинских работников в соответствии с майскими указами Президента России, отметил министр.

Cредние нормативы объемов медицинской помощи сохранены на уровне 2017 года. Новым в программе стало установление предельного срока ожидания оказания специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями, который не должен превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания.

В программе нашло отражение дальнейшее развитие оказания гражданам паллиативной медицинской помощи. Предложено оказание паллиативной медицинской помощи не только в стационарных условиях, с 1 января 2018 года такую помощь можно будет получить в амбулаторных условиях, в том числе на дому.

Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин представил проект дополнения государственной программы развития промышленности и инновационной экономики приоритетной программой «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ее целями являются создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, совершенствование формирования кадрового потенциала. Срок реализации программы — 2018–2025 годы.

На заседании рассмотрены и другие важные вопросы.