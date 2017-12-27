Томску от Чебоксар — ледяная Василиса

Бронзовую награду международного фестиваля ледовых скульптур «Хрустальный Томск» получила команда Чувашского государственного педуниверситета имени И. Я. Яковлева «КА-21».

Доцент кафедры инженерно-педагогических технологий Алексей Казаков и его ученик, студент четвертого курса технолого-экономического факультета Дмитрий Михайлов были единственной командой, в которой в дуэте работали мастер и ученик.

Темой фестиваля стали силы природы в русском и сибирском фольклоре. Наши мастера создали скульптуру «Василиса Прекрасная», покорившую как жюри, так и жителей Томска.

В начале месяца Алексей Казаков вместе с коллегой, преподавателем ЧГПУ Андреем Кошкиным уже становился призером международного соревнования. На конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» они заняли второе место, слепив «Снежную бабушку».