В Чебоксарах выбирают лучших дворников

Снег убран, подъезды чистые

В районах Чебоксар выбирают лучших дворников. Чтобы определить победителей, члены конкурсной комиссии еженедельно с 6 утра объезжают территории, закрепленные за конкурсантами.

Напомним, смотр проводится в рамках постановления главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова «О проведении ежегодного городского конкурса на звание «Лучший дворник района» администрациями районов города Чебоксары» в зимний сезон и часто — во время обильных осадков. Жюри оценивают, как убран двор и почищен снег, посыпаны ли песком и противогололедными реагентами тротуары. По итогам таких ежемесячных «соревнований» лучшие операторы комплексной уборки территории района удостаиваются дипломов и денежных сертификатов.

На днях в Ленинском районе состоялось очередное награждение победителей конкурса. Первое место заняла Эмилия Корнилова, работающая дворником более пяти лет и обслуживающая дом № 80 по улице Богдана Хмельницкого. Обладательница сертификата в 15 тысяч рублей призналась: несмотря на то что работа тяжелая, ей она нравится, а в особенно трудные дни, когда сильный снегопад, помогают дети. Второе и третье места достались Елене Васильевой и Георгию Алексееву, им вручили сертификаты на 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Всего же в Ленинском районе звания лучших операторов комплексной уборки территории за почти двухлетнюю историю конкурса удостоены 28 человек.

Подведут итоги «турнира» среди лучших дворников и в других районах города.

Фото администрации Ленинского района г. Чебоксары

Жители дома № 80 по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах ценят дворника Эмилию Корнилову за ответственный подход к работе. «Главное — снег убран и подъезды чистые», — отзываются жильцы.