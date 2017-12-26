Учитель из Чувашии победила в «Что? Где? Когда?»

Решающим в финале интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале стал вопрос учителя английского языка чебоксарской школы № 18 Ольги Тихоновой.

Вопрос об игрушке, маскирующей фонендоскоп и позволяющей детям не бояться врача, девушка прислала на передачу еще в 2015 году. А прозвучал он только в этом сезоне и, выпав при счете 5:5, принес телезрителям победу над командой Виктора Сиднева.

Коллеги характеризуют Ольгу Тихонову как очень активного, инициативного педагога, которого любят дети. Кстати, в школе № 18 есть своя команда игры «Что? Где? Когда?», и здесь рассчитывают, что, вернувшись из Москвы, учительница английского поделится с ребятами своим опытом.