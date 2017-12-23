МУФТИЙ АЛЬБИР КРГАНОВ, глава Духовного собрания мусульман России

«Вопрос с преподаванием национальных языков ни в коем случае нельзя политизировать. Его нужно согласовывать в спокойной конструктивной атмосфере, находить правильные решения. Я татарин, но родом из Чувашии. В школе татарского села Шыгырдан в Чувашии, где я учился, преподавали на русском и татарском языках. Малого по сравнению с нынешними реалиями количества учебных часов хватило, чтобы у меня был грамотный татарский язык. Кстати, одним из первых направлений деятельности Духовного собрания было предложение Минобрнауки России проводить олимпиады по русской и татарской словесности. Мы хотим провести олимпиаду на тему о том, что писали русские классики о разных народах, о мусульманах, исламе. Такие олимпиады будут полезны для укрепления межнациональных отношений».