Мамам — капитал, документам — банк

На шестнадцатом заседании Госсовета подвели итоги года

Последнее заседание Госсовета Чувашской Республики в уходящем году было полно ощущения предстоящего праздника. До начала работы кто-то из народных избранников дарил коллегам подарки, вопросы из повестки дня были достаточно легкими, да и прений по ним почти не возникало.

Искренне и трогательно звучали слова депутата Елены Бадаевой, получившей от коллег цветы и поздравления с тем, что она стала почетным гражданином Чувашской Республики: «Эта награда относится не ко мне одной, она относится ко всему моему трудовому коллективу и ко всем хлебопекам Чувашии».

Приподнятое настроение дарили и некоторые законопроекты — разве может не быть приятным обсуждение изменений в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»? Согласно проекту, так же как и в случае с федеральным материнским капиталом, срок приобретения права на маткапитал республиканский продлевается до конца 2021 года, пояснил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев. И перечислил варианты использования этих денег: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации инвалидов. Кстати, право воспользоваться средствами республиканского материнского капитала сегодня имеют 10 тыс. 838 семей.

Но все же критика прозвучала и в этот раз — мол, материнский капитал не увеличивается, новых мер поддержки не появляется… «Когда темы касаются государственной помощи, их не нужно политизировать, — высказал свое мнение Глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметив, что в республике поддерживают и ветеранов, и многодетные семьи. А вот дополнительные меры просто так не введешь — их нужно согласовывать с Министерством финансов России.

На 40,7 процента увеличилось в республике число многодетных семей за последние пять лет

Некая интрига наметилась в заседании, когда депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о продлении срока действия потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения республики до конца 2020 года. «Ведь есть местные особенности питания? Почему мы не увидели соответствующего заключения Минздрава Чувашии?» — интересовались с трибуны у докладчиков. Но председатель Комитета Госсовета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов осадил беспокойных: «Мы не рассматриваем состав продуктовой корзины, мы просто продлеваем срок действия закона».

Дальше народные избранники приняли в двух чтениях изменения в республиканский Закон «О порядке опубликования и вступления в силу Конституции Чувашской Республики и иных правовых актов Чувашской Республики». Отныне документы после публикации станут направляться в интегрированный банк правовой информации, далее они будут считаться официальными. И достаточно их распечатать, чтобы представить, к примеру, в суде.

Были также рассмотрены проекты законов о приостановлении до 2019 года выплаты единовременной субсидии государственным гражданским служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, о дифференцированных мерах административной ответственности за нарушение запретов, установленных правилами охраны жизни людей на воде, и другие вопросы.

Поблагодарив депутатов за внимание к обращениям и пожеланиям избирателей, за поддержку законодательных инициатив, Михаил Игнатьев подчеркнул: «Эффективная работа возможна только при взаимодействии органов государственной власти, органов местного самоуправления, Кабинета Министров республики и руководителей институтов гражданского общества, общественных организаций и трудовых коллективов».

О ГЛАВНОМ

Подводя итоги года, Глава Чувашии рассказал, что в республике ежегодно растет ожидаемая продолжительность жизни населения (она достигла регионального исторического максимума — 71,52 года). За пять лет количество многодетных семей выросло на 40,7%, мы можем гордиться низкой младенческой смертностью, снизившимся уровнем смертности от онкологических заболеваний. С 1 ноября в регионе возобновлена ежемесячная денежная выплата семьям, в которых в 2017 году родился третий или последующий ребенок, напомнил Игнатьев. Есть проблемы с концерном «Тракторные заводы», признал он, но в следующем году производство будет восстанавливаться. А доступные проценты по ипотечным кредитам открывают перспективы для развития строительной сферы.

«Политические дебаты были и будут, но главная наша задача — быть сплоченнее», — заметил Михаил Игнатьев, пожелав всем больше счастливых дней в новом году, а конкретно депутатам — чтобы все законы были направлены на благо жителей Чувашии.

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фото sdahomeschools.org

С момента возникновения республиканского материнского капитала им уже распорядились почти 4,5 тысячи семей на сумму 376,4 млн рублей.