Плюс пять тысяч: все о дополнительных выплатах на детей до трех лет семьям с материнским капиталом

Республиканское отделение ПФР приступило к обработке заявлений и определению права семей с детьми до трех лет на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. Соответствующий указ 7 апреля текущего года подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, выплата положена семьям, право на материнский капитал у которых возникло до 1 июля 2020 года. Рассчитывать на выплату могут и те семьи, которые уже полностью израсходовали средства по сертификату. Как уточняют в отделении, заявления будут приниматься до 1 октября текущего года. Подавать их можно в Личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда www.es.pfrf.ru или на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru

При подаче заявления, отмечают специалисты отделения, важно правильно указать необходимые сведения и обратить внимание на следующее:

право на выплату имеют граждане Российской Федерации. Если человек утратил гражданство РФ, выплата не положена;

заявление подается только один раз на всех детей до трех лет и только владельцем сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, заявление будет отклонено;

графа «Статус заявителя» обязательна для заполнения, необходимо выбрать нужное значение из списка;

в графе «Фамилия при рождении» указывается фамилия заявителя (как правило, девичья фамилия матери). Если фамилия не менялась, то необходимо вписать существующую;

в разделе «Добавление сведений о ребенке» необходимо внимательно заполнить все поля, полностью указав фамилию, имя и отчество ребенка в соответствии со свидетельством о рождении;

в заявлении необходимо указать данные актовой записи о рождении. Многие мамы ошибочно указывают серию и номер самого свидетельства о рождении;

в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал, который подал заявление. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами;

в графе «Счет в кредитной организации» указывается номер расчетного счета получателя (двадцать знаков), а не номер, выбитый на банковской карте;

необходимо также заполнить полное или краткое наименование банка, в котором у заявителя открыт счет, БИК и КПП банка (9-значные числа), ИНН банка (10 цифр, начинается на 301), корреспондентский счет банка (20 знаков), в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Ежемесячная выплата».

О деталях и тонкостях

Чтобы люди могли избежать ошибок и без долгих проволочек получить выплату, отделение подготовило подборку наиболее часто возникающих у семей вопросов и ответы на них.

Распространяется ли мера поддержки на детей, которым уже исполнилось 3 года?

— К сожалению, нет. Согласно указу выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле — июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

— Да. Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два — 10 тысяч рублей в месяц и так далее.

В семье двое детей в возрасте до трех лет. Писать заявление нужно на каждого ребенка?

— Нет. Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Можно ли получить выплату за июнь, если ребенок родится в конце июня?

— Да, можно. Согласно законодательству право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья имеет право на ежемесячную выплату.

Если ребенку исполнится три года в мае, выплата поступит за два месяца или только за апрель?

— Деньги будут перечислены в апреле и мае. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет.

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он еще не оформлен?

— Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Из каких средств идет выплата? Если она из средств материнского капитала, его размер уменьшится?

— Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского капитала.

Какие документы необходимо подать вместе с заявлением?

— Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости Пенсионный фонд самостоятельно запросит все нужные сведения.

Как будет выплачиваться ежемесячная выплата?

— Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

— Если заявление подано через Личный кабинет на сайте ПФР или Портал госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо убедиться, что в вашем Личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг».

Фото Олега Мальцева из архива редакции:

За апрель дополнительную выплату на детей до трех лет получили уже более 5 тысяч семей республики.