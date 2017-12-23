Сегодня День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Чувашии!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика является одной из жизненно необходимых отраслей экономики. От ее эффективности и надежности во многом зависит устойчивое развитие региона и благополучие его жителей.

В этом году Чувашскому энергетическому управлению исполнилось 60 лет. За эти годы благодаря профессионализму, самоотверженности и преданности делу тружеников отрасли достигнуты заметные успехи в развитии энергетического потенциала республики.

Сегодня в энергетическом комплексе Чувашии работают высококлассные специалисты, способные решать производственные задачи любой сложности.

Вы бесперебойно снабжаете потребителей электроэнергией и теплом, обеспечиваете энергетическую безопасность стратегических и социально значимых объектов. Выражаю вам признательность за ответственный труд и умение действовать слаженно и оперативно при ликвидации различных аварий.

Убежден, что чувашские энергетики и впредь будут вносить весомый вклад в решение насущных социально-экономических задач.

Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, безаварийной работы и экономической стабильности предприятий.

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев