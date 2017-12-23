Чтобы подарок был в радость, а не в тягость

Покупки лучше оплачивать картой

В чебоксарских торговых центрах в эти дни царит настоящий предновогодний ажиотаж. Мало того что придется постоять в автомобильной пробке, пока не посчастливится припарковаться возле здания, так еще и внутри покупателей столько, что едва ли удастся избежать ожидания в очереди. Особенно это касается салонов парфюма, косметики и детских товаров. Именно сюда заглянул в предпраздничные дни корреспондент «СЧ».

— Поток покупателей большой, но очередь движется довольно быстро, спасает безналичный расчет по карте: не нужно возиться с деньгами, искать сдачу, меньше уходит времени и на пересчет денег при пересменке, — признались кассиры супермаркета детских игрушек.

Пенсионерка, представившаяся Галиной Тимофеевной, пришла за подарками для детей и внуков. Несмотря на то что она с опаской принимает любые новшества и по старинке больше привыкла пользоваться «наличкой», в крупных маркетах старается расплачиваться картой.

— Раньше, когда мне начисляли пенсию на карточку Сбербанка, всегда снимала деньги, а теперь все больше убеждаюсь, что, вместо того чтобы носить крупную сумму в кошельке, лучше брать карточку, — мудро рассудила пожилая женщина. — За своими расходами я строго слежу, каждый раз после оплаты мне приходит СМС-сообщение: сколько потрачено и сколько осталось. Да и небезопасно в такие дни, когда народу в магазине столько, что и яблоку негде упасть, ходить с большими деньгами. Пока подарки выбираешь, карманники тут как тут. Случись что, вряд ли удастся вернуть деньги из украденного кошелька, а карточку можно сразу заблокировать по телефону.

Но даже если пропадет и карта, по словам специалистов Сбербанка, ее восстановят не за две недели, как это было раньше, а за три-четыре дня. К тому же можно получить карту нового образца, которую стоит приложить к терминалу — и платеж будет совершен. Особенно ценят преимущества бесконтактного способа оплаты молодые люди, ведущие активный образ жизни, предприниматели и бизнесмены.

Еще приятнее получать от своей карты подарки, отмечают мобильные клиенты. Достаточно с помощью одной СМС зарегистрироваться в бесплатной бонусной программе «Спасибо от Сбербанка», и за пользование картой будут начисляться баллы, которые можно будет обменивать на скидку при покупке авиабилета, в онлайн-магазинах, супермаркетах, аптеках, кафе.

К слову, список партнеров программы обновляется и пополняется, так что участие в ней является очень выгодным. А если учесть, сколько безналичных покупок совершается под Новый год, бонусов наберется немало. Кстати, можно накапливать «СПАСИБО», помогая близким совершать крупные покупки, приобретая им билеты на самолет или бронируя гостиницу.

А бывает и так, что мечтаешь о чем-то, давно ищешь какую-то вещь, а как представится возможность приобрести, личных накоплений на карте не хватает и до зарплаты еще неделя. Именно в такой ситуации оказались чебоксарцы Евгений и Лариса Павловы.

— Мы все ждали предновогодних распродаж, чтобы накупить подарков детям, племянникам, родителям. А пришли в магазин и увидели духовой шкаф с очень хорошей скидкой. И просто не могли упустить возможность приобрести технику на таких экономных условиях. Хорошо, что с собой оказалась кредитная карта Сбербанка, так что и на свою мечту, и на подарки родным хватило, — довольны удачным приобретением супруги.

Кстати, льготный период по классической кредитной карте Сбербанка составляет 50 дней, так что у Павловых есть время, чтобы расплатиться. Кредитная карта выручит и тех, кто, скажем, хочет сделать подарок-сюрприз своей второй половинке, но не желает тратить средства из совместного бюджета. При этом, заметим, ничего оформлять не нужно, главное — своевременно вносить платеж. Клиенты отмечают, что иметь «кредитку» Сбербанка даже намного проще и выгоднее, чем оформлять договор кредитного займа. А некоторые карты имеют дополнительные «вкусные» возможности — бонусные программы, бесплатные сервисы.

И, наконец, те, кто по различным жизненным обстоятельствам не имеет возможности отправиться за подарками в торговый центр или кому просто некогда окунуться во всю эту предновогоднюю суету, могут воспользоваться услугами интернет-магазинов. И здесь проще и экономнее расплачиваться именно картой, ведь все операции проходят без комиссии. Для надежности можно завести дополнительную карту или еще удобнее — виртуальную карту Сбербанка для онлайн-платежей. Оформить ее — дело нескольких минут. Такой платежный инструмент не имеет физического носителя, но обладает всеми атрибутами для расчетов. Можно непосредственно перед оплатой перевести нужную сумму денег со своего основного счета на виртуальный и затем перечислить ее продавцу.

Безусловно, сегодня каждый потребитель вправе выбрать для себя наиболее удобный и комфортный способ оплаты. Но пока одни все еще думают, наличными деньгами расплачиваться в магазине или нет, другие уже на шаг впереди и реально ощущают на себе не только очевидные удобства, но и значительную выгоду, пользуясь картами Сбербанка. Благодаря им можно порадовать подарками не только близких, но и самих себя.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

В предпраздничных заботах карта для покупателей будет хорошим подспорьем.

Реклама