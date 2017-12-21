По стопам Айвазовского

С успехом пошла юная чебоксарская художница

«После дождя щедрого и звонкого приходят чудеса», — поется в известном шлягере Стаса Намина. Трудно, впрочем, назвать чудом, что ученица чебоксарской детской художественной школы № 4 имени Э.М. Юрьева Мария Андреева станет одним из победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Плывет, плывет кораблик…»

«Маша — девочка действительно способная и очень активная, за годы учебы (сейчас она уже в последнем, пятом, классе) принимала участие в творческих состязаниях самого разного уровня, — рассказала корреспонденту «СЧ» педагог-организатор школы Светлана Сидорова. — Особенно она «раскрылась» в последние два года, и вот закономерный успех».

Конкурс «Плывет, плывет кораблик…» был организован отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Государственного Русского музея и приурочен к 200-летнему юбилею Ивана Айвазовского и 215-летнему юбилею адмирала Павла Нахимова. По итогам отборочного республиканского тура, который прошел в мае, работа Марии Андреевой «После дождя» заняла второе место.

Вместе с произведениями других финалистов из Чувашии она была отправлена в Санкт-Петербург. Члены жюри из многочисленных произведений со всей России отобрали лучшие работы для итоговой выставки. Картина Маши была удостоена третьего места и осталась в Фонде детского творчества Русского музея. Надо сказать, что работы чувашских школьников вошли в этот фонд впервые. Вообще же он насчитывает более четырех тысяч единиц хранения — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное творчество, в коллекции собраны произведения юных художников с пяти континентов.

Все работы победителей будут представлены на экспозициях в России и за рубежом в 2018 году.

К сожалению, по причине отсутствия денег Марии и ее классной наставнице Анастасии Егоровой не удалось побывать на торжественном награждении победителей конкурса в Санкт-Петербурге. В итоге награды прибыли в Чебоксары и были вручены 15-летней школьнице в культурно-выставочном центре «Радуга».

фото cap.ru

Награду Марии вручили в КВЦ «Радуга».