На водителя грузовика составлено четыре протокола

Не проскочил…

На предполагаемого виновника ДТП с участием грузовика и пассажирского поезда составлено четыре протокола.

Напомним, авария произошла во вторник днем на переезде в районе поселка Нижние Кунаши Цивильского района. По информации пресс-службы МВД по Чувашии, перевозивший трубы водитель фуры «DAF» с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и столкнулся с пассажирским поездом «Чебоксары — Санкт-Петербург». Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам поезда, они получили ушибы рук.

Для того, чтобы оттащить с путей грузовик потребовалась специальная техника. Поезд смог продолжить движение через два часа десять минут.

В ходе разбирательства по факту ДТП стало известно, что водитель тягача, 46-летний житель Челябинской области, в день аварии впервые сел за руль подобного транспортного средства и не прошел предрейсовый осмотр. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв, так же как и машинист тепловоза, сообщают в МВД по Чувашии.

фото static.mvd.ru

Прежде чем остановиться, тепловоз протащил тягач несколько десятков метров.