Попали в дело

Расплата за мошенничество

Верховный суд республики оставил без изменения приговор в отношении бывшего председателя СПК имени Ленина Порецкого района, признанного виновным в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что 32-летний мужчина представил в местный центр занятости населения подложные документы о якобы трудоустройстве граждан. В итоге на лицевой счет СПК в виде субсидии было перечислено около 16 тыс. рублей, выделенных по республиканской программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда на 2016 год. А вот штраф, которым суд наказал бывшего председателя за содеянное, намного превосходит размер незаконно полученной субсидии – 100 тыс. рублей.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его. Но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила жалобу без удовлетворения.

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Как потерять миллион

По инициативе прокуратуры ООО «Партнер М» оштрафовано на миллион рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Об этом сообщает прокуратура республики.

В ходе проверки было установлено, что руководитель фирмы в 2015 году через посредника передал должностному лицу Минэкономразвития Чувашии вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей за положительное решение вопроса о получении лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

В связи с этим прокурор Московского района Чебоксар возбудил в отношении ООО дело об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Рассмотрев его, суд, как видим, не поскупился на штраф.

Ранее приговором Калининского районного суда Чебоксар должностное лицо Минэкономразвития признано виновным в получении взятки.

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Любителя порнографии ждет зона

Житель Новочебоксарска разместил в Интернете десятки порнографических материалов и оказался на скамье подсудимых.

С ноября 2014 по август 2016 года горожанин, используя персональный компьютер, разместил в файлообменной сети 32 порнографических материала, предоставив возможность для их скачивания, копирования и последующего просмотра неограниченному кругу лиц.

Факт противоправных действий 54-летнего дядечки выявлен сотрудниками отдела «К» МВД по Чувашии, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

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Стажер отличился

В Чебоксарах оперативники задержали подозреваемых в краже из салона автомашины, припаркованной возле дома по улице Б. Хмельницкого.

А помог в этом сам пострадавший, который проходит стажировку в полиции. Он обнаружил в Интернете объявление о продаже похищенных из его автомобиля вещей, в том числе магнитолы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Предполагаемым ворам (их трое) от 19 до 20 лет. Похищенные вещи у них изъяты, проверяется причастность чебоксарцев к другим кражам, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.