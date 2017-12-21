Поздравь близких с Новым годом с Красной площади!

Главные атрибуты Нового года — елка, Дед Мороз, мандарины и подарки. А еще поздравления под бой курантов! Не хотите поздравить друзей и родных с Красной площади? А еще лучше из резиденции Деда Мороза! Давайте вместе запишем видеооткрытки для близких людей в самый волшебный праздник. О подарках мы тоже не забыли!

ГТРК «Чувашия», газета «Советская Чувашия», администрация города Чебоксары и главный новогодний портал чувашской столицы chebmoroz.ru приглашают горожан 22 декабря на Красную площадь в резиденцию Деда Мороза.

За неделю до приезда главного зимнего волшебника в его резиденции каждый желающий запишет на камеру ГТРК «Чувашия» видеопоздравление. С 17.00 до 19.00 чебоксарцы и гости города могут читать стихи, петь песни, загадывать желания, поздравлять друзей и коллег.

Мы выложим ваши теплые пожелания на сайтах chgtrk.ru, советскаячувашия.рф и в социальных сетях. В Интернете вы поделитесь ими с кем захотите! Часть поздравлений попадет в праздничный эфир. Ваши искренние улыбки окажутся в новогодней фотогалерее ГТРК «Чувашия», газеты «Советская Чувашия», администрации города Чебоксары, сайта chebmoroz.ru.

Чтобы создать чудесное настроение, организаторы побалуют пришедших на акцию подарками! Разыграем пригласительные билеты на новогодние спектакли в театр оперы и балета, городские дворцы культуры, Русский драматический театр, на хоккейные матчи в ледовый дворец «Чебоксары Арена», на представления в Чувашский академический драматический театр. Газета «Советская Чувашия» в год 100-летнего юбилея подарит подписку, порадует сувенирами.

Фотографируйтесь у елки, у резиденции Деда Мороза, делайте селфи внутри светящегося елочного шара, в малом тоннеле «Светлый путь» на самом большом открытом катке республики, катайтесь на коньках.

Создадим новогоднее настроение вместе!

Приходите 22 декабря в 17.00 на Красную площадь в Чебоксарах.

Встречаемся у резиденции Деда Мороза!

Следите за самыми интересными новогодними событиями на сайтах www.chgtrk.ru, www.chebmoroz.ru и www.sovch.chuvashia.com