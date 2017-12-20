Поезд столкнулся с грузовиком

Серьезно поволноваться пришлось вчера пассажирам поезда «Чебоксары — Санкт-Петербург». Не прошло и часа после отправления состава из столицы Чувашии, как в районе деревни Нижние Кунаши Цивильского района поезд, где находились 70 пассажиров, в том числе двое детей, столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщают в Минтрансе Чувашии со ссылкой на Горьковскую железную дорогу — филиал ОАО «РЖД», грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника под запрещающий сигнал светофора. Машинист приближающегося поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, в результате такого серьезного ДТП пострадали лишь два пассажира, получившие ушибы.

Столкновение привело к задержке поезда на два часа, но поезд «Казань — Санкт-Петербург», к которому прицепляются вагоны из Чебоксар, дождался его в Канаше.

Причины ДТП выясняет специальная комиссия Горьковской железной дороги.